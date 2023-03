Des soldats rwandais ont abattu un soldat congolais qui avait traversé la frontière et tiré sur les forces de sécurité vendredi, déclenchant un bref échange de tirs entre les deux parties, a déclaré le ministère de la défense du Rwanda.

Les relations déjà tendues entre les voisins d'Afrique centrale se sont fortement détériorées depuis que le groupe rebelle M23 a lancé une nouvelle offensive dans l'est du Congo en mars de l'année dernière, déplaçant plus de 600 000 personnes depuis.

Le Congo accuse le Rwanda de soutenir le groupe dirigé par les Tutsis. Les Nations Unies, les États-Unis, la France et d'autres puissances internationales ont fait des allégations similaires.

Mais le Rwanda dément et affirme être le bouc émissaire de l'incompétence militaire du Congo.

L'incident à la frontière a eu lieu vendredi soir lorsque le soldat congolais est entré dans l'ouest du Rwanda depuis le poste frontière de Grande Barrière, à l'extérieur de la ville de Goma, et a tiré sur des soldats des Forces de défense rwandaises (RDF), a déclaré le ministère.

"Les soldats des RDF ont riposté, tuant le soldat des FARDC du côté rwandais de la frontière. Plusieurs autres soldats des FARDC ont tiré sur la position des RDF, entraînant un bref échange de tirs", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"La situation est maintenant calme", a-t-elle ajouté, notant que de nombreux incidents similaires se sont produits dans le passé.

Le colonel Guillaume Ndjike, porte-parole de l'armée congolaise dans la province du Nord-Kivu, a déclaré qu'il ne pouvait pas encore commenter l'incident mais qu'il le ferait samedi.

Les forces armées rwandaises ont abattu un soldat congolais dans des circonstances très similaires en juin dernier.

Le M23, qui mène son offensive la plus soutenue depuis qu'il a capturé des pans entiers de territoire en 2012-13, a été accusé de bafouer un processus de cessez-le-feu et d'exécuter sommairement des civils. Les troubles ont attisé le sentiment anti-rwandais au Congo et l'opposition locale à une mission de maintien de la paix de l'ONU.

La semaine dernière, un nouvel exode de personnes a fui vers Goma depuis la ville voisine de Sake, alors que le M23 semblait gagner plus de terrain, rapprochant les rebelles du principal centre commercial.