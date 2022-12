Le Rwanda affirme que l'avion de chasse du Congo a brièvement violé son espace aérien

Le Congo, les puissances occidentales et les experts des Nations Unies accusent le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 dans l'est du Congo, qui se sont emparés de plusieurs villes et villages lors d'offensives cette année.

Le Rwanda nie toute implication, affirmant que les allégations sont une tactique pour couvrir les défaillances du Congo en matière de sécurité. En juillet, le président congolais et son homologue rwandais ont convenu lors d'un sommet dans la capitale angolaise, Luanda, de désamorcer les tensions, mais les rebelles du M23 ont continué à avancer.

En novembre, un avion de guerre congolais non armé a brièvement atterri sur un aéroport rwandais alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance près de la frontière, dans ce que le Congo a déclaré être un accident.

"Ces violations répétées sont contraires à l'esprit des initiatives de paix de Luanda et de Nairobi", a déclaré Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, dans un communiqué.

"Les autorités congolaises semblent être enhardies par le fait que certains membres de la communauté internationale les dorlotent constamment en rejetant sur le Rwanda la responsabilité de tous les maux du Congo, tout en ignorant les transgressions provenant du Congo", a ajouté Makolo.

Les porte-parole du gouvernement et de l'armée du Congo n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Vendredi, les rebelles du M23 se sont retirés d'une petite partie des territoires qu'ils avaient saisis, dans le cadre de ce qu'ils ont décrit comme un geste de bonne volonté dans un cessez-le-feu négocié par les dirigeants régionaux d'Afrique de l'Est.