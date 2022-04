Le Rwanda augmente les prix à la pompe de l'essence et du diesel en raison des inquiétudes liées à l'approvisionnement de la guerre en Ukraine

Le Rwanda a stabilisé les prix à la pompe du carburant depuis mai 2021 en renonçant à certaines taxes sur les produits pétroliers dans le but de freiner l'inflation.

Mais lundi, le pays enclavé a augmenté le prix de l'essence de 8,2% à 1 359 francs rwandais (1,32 $) par litre et du diesel de 13,9% à 1 368 francs rwandais (1,33 $) par litre pour les deux prochains mois, a déclaré Deo Muvunyi, chef de l'Autorité rwandaise de régulation des services publics.

"Nous avions vu ces augmentations prévues sur la base des prix internationaux", a déclaré le gouverneur de la banque centrale du Rwanda, John Rwangombwa.

La guerre en Ukraine a accentué les préoccupations en matière d'approvisionnement qui soutenaient déjà les prix dans le monde entier. Les sanctions imposées à la Russie et le fait que les acheteurs évitent le pétrole russe ont déjà entraîné une baisse de la production et fait craindre des pertes plus importantes.

"Le problème du carburant est qu'il affecte d'autres secteurs. Le carburant avait commencé à augmenter même avant la guerre (en Ukraine), la guerre a ajouté de l'huile sur le feu", a déclaré Rwangombwa.

Robert Bafakurera, président de la fédération du secteur privé, a déclaré qu'il s'attendait à des répercussions sur d'autres articles et à une hausse des prix. "Cela pourrait affecter tous les produits importés", a-t-il déclaré.

Après avoir été durement touchée par l'impact des restrictions liées au coronavirus, l'économie a connu une croissance de plus de 10 % l'année dernière, mais le ministre rwandais des finances prévoit que les pressions inflationnistes limiteront la croissance à seulement 7,2 % en 2022.

(1 $ = 1 027,0000 francs rwandais)