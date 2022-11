Le Rwanda et Kenyatta demandent le cessez-le-feu du M23 et son retrait de l'est du Congo

NAIROBI (Reuters) - L'ancien président kényan Uhuru Kenyatta et le président rwandais Paul Kagame ont convenu de la nécessité pour les rebelles du M23 de cesser le feu et de se retirer des territoires capturés dans l'est du Congo, a déclaré vendredi le bloc de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE).

Les rebelles du M23 ont mené plusieurs offensives dans l'est du Congo cette année, leur premier retour en force depuis 2012, provoquant des affrontements avec l'armée qui ont déplacé des milliers de civils depuis mars.

Les troubles ont déclenché des tensions diplomatiques entre le Congo et le Rwanda voisin, que le Congo accuse de soutenir le groupe. Le Rwanda nie cette accusation.

Des efforts régionaux sont en cours pour apaiser les relations entre les deux pays et mettre fin au conflit qui se déroule le long de leur frontière.

Kenyatta s'est rendu au Congo cette semaine en tant que facilitateur pour les sept membres de l'EAC et envoyé de paix de l'Union africaine.

Il a eu des réunions à Kinshasa et a rendu visite aux personnes déplacées dans la ville clé de Goma, à l'est du pays, dont le M23 s'est rapproché cette semaine.

A son retour, Kenyatta et Kagame ont tous deux convenu par téléphone "de la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat", a déclaré l'EAC dans un communiqué.

Kagame a également accepté d'aider Kenyatta à inciter le M23 à déposer les armes et à se retirer des territoires capturés, ajoute le communiqué.

Les modalités seront discutées lors d'une deuxième série de pourparlers à Luanda, la capitale de l'Angola, la semaine prochaine, précise le communiqué.

Le président angolais Joao Lourenco a servi de médiateur lors d'une première réunion entre les responsables du Congo et du Rwanda au début du mois.

"Il est encourageant de voir Paul Kagame reconnaître qu'il peut influencer le M23", a déclaré à Reuters le porte-parole adjoint du président congolais Felix Tshisekedi.

"Nous verrons ce qui se passe sur le terrain", a-t-elle ajouté.

Le porte-parole du gouvernement rwandais n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Lorsqu'il s'est formé en 2012, le M23 était le plus récent d'une série d'insurrections dirigées par des Tutsis ethniques à se soulever contre les forces congolaises.

Les rebelles se sont emparés de vastes étendues de territoire en 2012 et ont brièvement envahi Goma avant d'être chassés par les forces congolaises et des Nations Unies en Ouganda et au Rwanda l'année suivante.

Ils ont organisé trois grandes offensives depuis mars. La dernière en date, fin octobre, a provoqué une nouvelle vague de déplacements.