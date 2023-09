Le Rwanda signe un accord pour la construction d'un réacteur nucléaire expérimental

Le Rwanda va construire un réacteur nucléaire expérimental utilisant une nouvelle technologie dans le cadre d'un accord entre le pays d'Afrique de l'Est et une société canado-allemande appelée Dual Fluid Energy Inc,

a déclaré mardi le régulateur rwandais de l'énergie atomique. Le réacteur utilisera une technique innovante mise au point par la jeune entreprise, utilisant du combustible liquide et un liquide de refroidissement en plomb, ce qui permettra de réduire les déchets radioactifs, a déclaré l'Office rwandais de l'énergie atomique (Rwanda Atomic Energy Board) dans un communiqué. Le réacteur de démonstration devrait être opérationnel d'ici 2026 et les essais ultérieurs de la technologie Dual Fluid devraient être achevés d'ici 2028. La phase d'essai coûtera 70 millions d'euros (75 millions de dollars) et sera financée par la société, a déclaré Goetz Ruprecht, PDG de Dual Fluid, lors d'une conférence de presse à Kigali. Le Rwanda dispose actuellement d'une capacité de production d'électricité installée de 332,6 mégawatts (MW), dont la majeure partie provient de barrages hydroélectriques et le reste du méthane, de l'énergie solaire et de la tourbe. En Afrique, seule l'Afrique du Sud dispose actuellement d'une centrale nucléaire opérationnelle, tandis que l'entreprise publique russe Rosatom a entamé l'année dernière la construction de la première centrale nucléaire d'Égypte. En mars, l'Ouganda a déclaré qu'il comptait commencer à produire au moins 1 000 MW à partir de l'énergie nucléaire d'ici 2031. L'Office rwandais de l'énergie atomique a déclaré qu'il avait convenu avec Dual Fluid d'une feuille de route pour la mise en œuvre du réacteur d'essai une fois les tests terminés. Une fois les critères de réussite atteints, les deux parties passeront aux niveaux de préparation technologique suivants, y compris les essais de conception, de construction et d'exploitation de la centrale nucléaire sur la base des résultats de l'expérience, a déclaré l'Office. (1 dollar = 0,9335 euro)