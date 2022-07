Le Rwandais Kagame n'a aucun problème à être exclu de la force militaire régionale du Congo

En avril, les sept pays de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), que le Congo a rejoint cette année, ont convenu de mettre sur pied une force conjointe, mais le président congolais s'est opposé à la participation de l'armée rwandaise.

"Je n'ai aucun problème avec cela", a-t-il déclaré au radiodiffuseur public du pays. "Nous ne supplions personne de participer à cette force".

Malgré les milliards de dollars dépensés pour l'une des plus grandes forces de maintien de la paix des Nations Unies, plus de 120 groupes rebelles continuent d'opérer dans de vastes étendues de l'est du Congo, près de deux décennies après la fin officielle des guerres civiles du pays d'Afrique centrale.

L'EAC a appelé les groupes armés locaux à rejoindre un processus politique pour résoudre leurs griefs ou "être traités militairement", a déclaré le bureau du président du Kenya en avril.

Les récentes tentatives d'arrêter la violence militairement se sont avérées infructueuses, et dans certains cas se sont retournées contre eux, selon les analystes de la sécurité et les groupes de défense des droits de l'homme.