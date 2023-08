La Chine en PLS

Les marchés s'inquiètent de plus en plus de l'incapacité de la Chine à remonter la pente économique et d'une réaction en chaîne sur l'immobilier et la finance dans le pays. C'est le principal point de vigilance du moment, aux côtés des petits tracas habituels : hausse de taux ou pas hausse de taux, inflation ou pas inflation, atterrissage en douceur ou en catastrophe, entrée-plat ou plat-dessert, etc.