Le S&P 500 devrait terminer l'année prochaine en hausse de 6% après un premier semestre agité

Parmi les plus grands risques pour le marché, les stratèges ont indiqué que la Réserve fédérale américaine pourrait précipiter l'économie dans la récession en augmentant les taux pour lutter contre l'inflation galopante et que la croissance des bénéfices des entreprises américaines pourrait stagner.

L'indice de référence S&P 500 terminera l'année prochaine à 4 200, selon la prévision médiane de 41 stratèges interrogés par Reuters au cours des deux dernières semaines. Cela représente une hausse de 6,0 % par rapport à la clôture de lundi (3 963,94).

Cette prévision médiane pour la fin de l'année 2023 est en baisse par rapport à un objectif de 4 700 dans un sondage Reuters réalisé fin août.

"C'est un conte de deux moitiés. Nous voyons le marché comme ayant un début d'année plus difficile et terminant l'année en mode de reprise", a déclaré Savita Subramanian, responsable des actions américaines et de la stratégie quantitative chez BofA Securities, lors de la conférence sur les perspectives de la société lundi.

La firme voit le S&P 500 terminer l'année prochaine à 4 000, et elle prévoit une légère récession au premier semestre 2023 et un assouplissement de la politique de la Fed d'ici la fin de l'année prochaine.

Les actions de Wall street ont fortement progressé ces dernières semaines, en partie grâce à l'espoir que la Fed sera moins agressive dans ses hausses de taux. Plus tôt en novembre, la Fed a procédé à une quatrième hausse consécutive des taux d'intérêt de 75 points de base.

La politique des taux dépendra de la trajectoire de l'inflation dans les mois à venir, entre autres facteurs. Les prix à la consommation américains ont augmenté moins que prévu en octobre, faisant passer la hausse annuelle sous la barre des 8 % pour la première fois en huit mois.

Mais le S&P 500 reste en baisse de près de 17 % depuis le début de l'année, après être tombé dans son deuxième marché baissier depuis la liquidation mondiale de 2020 causée par la pandémie de coronavirus.

Les stratèges professionnels ont pour la plupart des antécédents médiocres en matière de prévision des rendements boursiers, en particulier au début d'une nouvelle année car beaucoup de choses restent inconnues, pourtant leurs prévisions fournissent un aperçu précieux du sentiment à Wall street.

La plupart des stratèges interrogés s'attendent à ce que la situation des bénéfices se dégrade au cours des six prochains mois plutôt que de s'améliorer, certains prévoyant même une croissance nulle des bénéfices du S&P 500 en 2023.

"À l'heure actuelle, les prévisions des entreprises pour 2023 sont largement insaisissables compte tenu de l'incertitude économique, des pressions inflationnistes continues et du manque de visibilité sur les dépenses des consommateurs et des entreprises en 2023", a déclaré Terry Sandven, stratège en chef des actions chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis, Minnesota. Sandven voit le S&P 500 terminer l'année 2023 à 4 275.

Les analystes prévoient que les bénéfices américains du quatrième trimestre baisseront pour la première fois en deux ans, sur la base des données IBES de Refinitiv, et les estimations sont également en baisse pour 2023.

Elles prévoient une croissance des bénéfices pour l'ensemble de l'année 2023 de 4,9 %, contre une croissance estimée à 5,8 % pour toute l'année 2022, d'après les données.

Les estimations de bénéfices sont surveillées de près en raison de leur impact sur les valorisations des actions. Le ratio cours/bénéfices à 12 mois du S&P 500 se situe actuellement à environ 18, contre 22 à la fin décembre 2021 et une moyenne à long terme d'environ 16, selon les données de Refinitiv.

"Il y a encore de l'incertitude sur les bénéfices, à savoir si cela va se stabiliser ou non. Mais vers le milieu de l'année, c'est le moment où les taux pourraient commencer à baisser", a déclaré King Lip, stratège en chef chez BakerAvenue Wealth Management à San Francisco. Il voit le S&P 500 terminer l'année prochaine à 4 400.

En ce qui concerne les secteurs, Mme Subramanian de BofA pense que l'énergie, qui a augmenté de 61 % depuis le début de l'année et qui est le secteur le plus performant du S&P 500, a encore de la marge. Elle est sous-pondérée en technologie, entre autres secteurs. Lip recommande les secteurs industriels mais éviterait l'énergie.

Sur la base du sondage, la moyenne industrielle Dow Jones terminera l'année à 36 500, en hausse de 7,8 % par rapport à la clôture de lundi.

