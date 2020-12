Le S&P 500 et le Dow Jones terminent 2020 sur des records

(Reuters) - La Bourse de New York a fini une année 2020 tourmentée avec le Dow Jones et le S&P 500 à des niveaux records et sur de nettes progressions annuelles, portés par les espoirs de rebond économique avec la mise en oeuvre de mesures de soutien monétaires et budgétaires et le déploiement de vaccins contre le coronavirus.

Le S&P 500 enregistre un bond de 16% sur l'ensemble de 2020 après avoir pris plus de 66% depuis son point bas en mars, porté notamment par la hausse des valeurs technologiques.

Le même élément explique la progression du Nasdaq Composite qui a bondi de plus de 43% cette année, sa meilleure performance annuelle depuis 2009, grâce à la progression des mastodontes tels que Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook et Netflix.

De son côté, le Dow Jones a conclu l'année sur un gain plus modeste d'environ 7%.

Jeudi, les indices américains ont fini en hausse dans un marché peu animé à la veille du Nouvel An.

L'indice Dow Jones a gagné 196,92 points, soit 0,65%, à 30.606,48 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 24,03 points, soit 0,64%, à 3.756,07 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 18,28 points (+0,14%) à 12.888,28 points, après avoir touché un record plus tôt cette semaine.

(Blandine Hénault)