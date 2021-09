Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des sommets grâce aux valeurs technologiques et pétrolières.

Le secteur de l'énergie a progressé de 3,1 %, les grandes sociétés pétrolières Exxon Mobil, Chevron Corp, Schlumberger NV et Occidental Petroleum gagnant entre 2,6 % et 7,0 %, les prix du brut ayant bondi à la suite d'une forte baisse des stocks américains et d'un dollar plus faible. [O/R]

Netflix Inc. a augmenté de 2,2 % pour atteindre son plus haut niveau historique, tandis qu'Apple Inc. et Amazon.com Inc. ont ajouté entre 0,5 % et 0,7 %, entraînant des gains sur le Nasdaq, un marché très technologique.

Les actions américaines ont régulièrement atteint des sommets au cours des dernières semaines, car la saison des bénéfices des entreprises et l'espoir d'un soutien continu de la banque centrale ont soutenu la confiance, alors que les données ont montré que la croissance économique post-pandémique du pays commençait à ralentir.

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a baissé la semaine dernière, mais l'attention se portera sur le rapport mensuel sur l'emploi du département du travail vendredi, qui préparera le terrain pour la réunion de politique de la Fed plus tard dans le mois.

Le rapport devrait montrer que la croissance de l'emploi a ralenti à 750 000 en août, contre 943 000 le mois précédent.

"Le marché pourrait également considérer l'assouplissement de la Fed comme un signe que l'économie se porte mieux, ce qui contribuera à soutenir les actions à long terme", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

"Nous nous positionnons en étant surpondérés sur des secteurs comme la technologie et la consommation discrétionnaire plutôt que sur des secteurs plus enclins aux changements cycliques."

À 12h16 ET, l'indice Dow Jones était en hausse de 145,05 points, soit 0,41%, à 35 457,58, le S&P 500 était en hausse de 15,21 points, soit 0,34%, à 4 539,30, et le Nasdaq Composite était en hausse de 45,89 points, soit 0,30%, à 15 355,27.

Alors que la ville de New York fait l'objet de sa première alerte aux crues soudaines, les échanges à Wall Street se sont déroulés normalement.

Les valeurs bancaires ont gagné 1,0 %, Wells Fargo progressant de 2,9 % après trois séances consécutives de pertes.

La société de services de sous-traitance Quanta Services Inc a bondi de 10,1 % pour atteindre un niveau record après avoir annoncé qu'elle allait racheter la société privée Blattner Holding Company dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,7 milliards de dollars.

La société de technologies médicales Baxter International a augmenté de 4,8 % après avoir annoncé l'acquisition de son rival Hill-Rom Holdings Inc. pour environ 10,5 milliards de dollars. Hill-Rom a bondi de 4,4 %.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 2,22 contre 1 sur le NYSE et de 2,15 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 74 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq a enregistré 129 nouveaux sommets et neuf nouveaux creux.