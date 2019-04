Le S&P-500 et le Nasdaq signent des records de clôture

Le S&P-500, indice de référence de la Bourse de New York, a pris 25,71 points, soit 0,88%, à 2.933,68 points, à proximité immédiate de son record absolu à 2.940,91 points établi en séance le 21 septembre dernier.

Il a progressé d'environ 17% depuis le début de l'année, porté notamment par l'espoir d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine ainsi que par la posture accommodante adoptée par la Réserve fédérale américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 145,34 points (0,55%) à 26.656,39.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 105,56 points (1,32%) à 8.120,82.

Les précédents records de clôture du S&P et du Nasdaq dataient respectivement de fin septembre et du mois d'août.

Un tiers environ des sociétés composant le S&P-500 doivent annoncer leurs comptes cette semaine, la plus chargée de toute la saison des résultats.

Les bénéfices trimestriels des composants du S&P sont attendus en baisse de 1,3% en moyenne, contre un repli de 2% anticipé au début du mois.

"Personne n'est tout à fait sûr de ce à quoi la saison des résultats ressemblera et beaucoup d'analystes ont abaissé les prévisions", observe Mark Grant (B. Riley FBR). "Ca veut dire qu'on peut fort bien s'orienter vers le haut si on commence à réaliser que ça ne se passe pas aussi mal que ça".

VALEURS

Twitter a bondi de 15,62% après avoir publié un chiffre d'affaires meilleur que prévu au premier trimestre et affiché une augmentation inattendue du nombre de ses utilisateurs actifs par mois.

Verizon Communications (-2,11%) a en revanche annoncé avoir perdu 44.000 abonnés en net au premier trimestre, plus que prévu.

Dans le secteur industriel, United Technologies (+2,26%) a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, en hausse de 20,5%, grâce notamment à l'acquisition de l'équipementier aéronautique Rockwell Collins.

Dans celui de la grande consommation, Procter & Gamble a perdu 2,68% après avoir fait état d'une marge d'exploitation inférieure au consensus.

A l'inverse, le fabricant de jouets Hasbro a grimpé de 14,23% après avoir annoncé une hausse inattendue de son chiffre d'affaires trimestriel.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les ventes de logements individuels neufs ont augmenté en mars aux Etats-Unis pour atteindre leur plus haut niveau depuis près d'un an et demi, soutenues par la baisse des taux du crédit et celle des prix de l'immobilier.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes sont parvenues pour la plupart à terminer en hausse, portées par les valeurs de l'énergie et la progression de Wall Street après un début de séance poussif au retour du long week-end pascal.

À Paris, le CAC 40, qui a passé une bonne partie de la journée dans le rouge, a terminé en hausse de 0,20% à 5.591,69 points et affiche désormais huit séances consécutives de progression.

Le Footsie britannique a gagné 0,83% et a inscrit un pic de six mois en séance, dopé par les valeurs de l'énergie et par le voyagiste Thomas Cook.

Le Dax allemand a progressé pour sa part de 0,11% après avoir, comme le CAC, passé la majeure partie de la séance en territoire négatif.

En l'absence d'indicateurs économiques marquants, les résultats de sociétés ont été le point d'ancrage de la journée et le resteront sans doute dans les jours suivants avec l'accélération du nombre de publications aux Etats-Unis et les grandes entreprises européennes qui entrent en scène. En tout cas au moins jusqu'à vendredi, jour où sera publiée la première estimation de la croissance économique des Etats-Unis du premier trimestre.

TAUX

Les rendements des Treasuries reculent avec des mouvements notables sur le deux, le cinq et le sept ans, trois échéances qui font l'objet d'adjudications cette semaine, mais aussi sur le 10 ans, dont le taux cède deux points de base à 2,57%.

En Europe, en revanche, les taux ont monté, portés par le caractère inflationniste de la hausse des prix du brut.

Le rendement du Bund à 10 ans, taux de référence de la zone euro, a pris près de deux points de base à 0,042%

CHANGES

Le dollar, porté par la bonne statistique immobilière du jour, prend 0,37% face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui se traite autour de 1,1210 dollar après avoir enfoncé le seuil de 1,12 pour la première fois depuis près de trois semaines.

PÉTROLE

Les cours du brut on terminé en hausse sur le Nymex, toujours soutenus par la décision du gouvernement américain de mettre fin la semaine prochaine à toutes les exemptions aux sanctions imposées aux importations de brut iranien.

Les deux contrats de référence évoluent à des plus hauts depuis l'automne dernier.

A SUIVRE MERCREDI 24 AVRIL :

Grosse journée de résultats en vue aux Etats-Unis avec les publications de poids lourds tels que Facebook, Microsoft et Boeing.

En Europe, on attend entre autres les comptes de Credit Suisse et, pour la France, de Carrefour et Michelin.

Du côté de la conjoncture, l'institut allemand Ifo publiera son indice du climat des affaires pour le mois d'avril, à 08h00 GMT.

(Patrick Vignal pour le service français, avec Chuck Mikolajczak à New York)