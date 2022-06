Le S&P 500 et le Nasdaq sont en hausse dans des échanges agités, les valeurs de croissance augmentant.

Neuf des 11 principaux secteurs du S&P ont progressé, les services de communication et la consommation discrétionnaire étant en tête avec une hausse de 0,7 % et 0,6 %, respectivement.

Apple Inc, Tesla Inc, Alphabet Inc et Amazon.com ont grimpé entre 0,8 % et 3,1 %. Les actions d'Amazon se négociaient après avoir été ajustées à la division 20 pour 1.

Les gains sont intervenus après une semaine volatile où un solide rapport sur l'emploi a anéanti les espoirs d'une pause dans le plan de resserrement agressif de la politique de la Réserve fédérale visant à refroidir une inflation élevée depuis des décennies.

"Il y a eu trop de pessimisme et le marché essaie de trouver un fond durable. La grande question est de savoir s'il va y avoir une récession. Je pense que la réponse va être 'non'... c'est une bonne nouvelle", a déclaré Christopher Grisanti, stratège en chef des actions chez MAI Capital Management.

"Nous attendons avec impatience d'autres données. Le rapport sur l'inflation ne sera pas bon, mais nous espérons qu'il sera meilleur que février et mars."

Le rapport sur l'inflation, attendu vendredi, devrait montrer que les prix à la consommation ont augmenté de 0,7 % le mois dernier après avoir augmenté de 0,3 % en avril. Des signes que l'inflation reste forte pourraient effrayer les marchés déjà malmenés par les inquiétudes qu'une Fed faucon pourrait faire basculer l'économie dans une récession.

Les marchés monétaires tablent pleinement sur des hausses de taux de 50 points de base par la banque centrale américaine la semaine prochaine et en juillet.

L'humeur optimiste de lundi a également été soutenue par l'optimisme entourant l'assouplissement de la répression réglementaire en Chine et les signes de retour à la vie normale à Pékin et Shanghai après la plus grande épidémie de COVID-19 du pays en deux ans.

Didi Global Inc a bondi de 36,8 % après un rapport indiquant que les régulateurs chinois se préparaient dès cette semaine à autoriser le retour de l'application mobile de l'entreprise de transport de personnes sur les magasins d'applications nationaux.

Les actions de JD.com Inc, Baidu et Alibaba Group, toutes cibles de la répression chinoise sur les sociétés Internet, ont gagné entre 6,6% et 7,1%.

À 12 h 19 HE, l'indice Dow Jones était en hausse de 26,29 points, soit 0,08 %, à 32 925,99, le S&P 500 était en hausse de 12,76 points, soit 0,31 %, à 4 121,30, et le Nasdaq Composite était en hausse de 26,03 points, soit 0,22 %, à 12 038,76.

Twitter Inc a glissé de 2,5 % après que le milliardaire Musk a déclaré qu'il pourrait renoncer à son offre de rachat si la société de médias sociaux ne fournit pas de données sur les spams et les faux comptes.

"Le rachat a toujours été destiné à être un parcours cahoteux", a déclaré Susannah Streeter, analyste principale des investissements et des marchés, Hargreaves Lansdown.

"Le fait que les pertes n'aient pas été plus importantes depuis le dépôt officiel de la lettre est un signe du scepticisme déjà profond des investisseurs quant aux perspectives de réalisation de l'opération."

Les émissions en hausse ont surpassé les émissions en baisse dans un rapport de 1,43 contre 1 à la Bourse de New York. Les émissions en baisse étaient plus nombreuses que les émissions en hausse dans un rapport de 1,03 à 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré un nouveau sommet sur 52 semaines et 29 nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 52 nouveaux sommets et 90 nouveaux points bas.