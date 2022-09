Le S&P 500 met fin à une série de quatre défaites consécutives

Le Dow a terminé en hausse de près d'un demi pour cent. Le S&P 500 a terminé en hausse de trois dixièmes de pour cent. Mais le Nasdaq a terminé en baisse d'un quart de pour cent.

Les données de jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont baissé plus que prévu la semaine dernière et que les licenciements ont diminué en août.

Tim Courtney, directeur financier chez Exencial Wealth Advisors, a déclaré que ces données et un rapport probablement solide sur les emplois non agricoles vendredi donneront à la Réserve fédérale plus de marge de manœuvre pour poursuivre ses hausses agressives des taux d'intérêt, même au risque d'une récession potentielle.

"Les chiffres de l'emploi ont continué à être bons et ont surpris à la hausse. À mon avis, nous sommes toujours dans ce mode. La situation est toujours tendue. Je pense que le nombre de chômeurs a baissé d'un demi pour cent depuis le début de l'année jusqu'à, vous savez, la dernière lecture. Je pense que nous allons avoir un autre bon chiffre. Et, vous savez, encore une fois, les marchés vont probablement réagir à cette bonne nouvelle. Si c'est un chiffre fort, ce qui est généralement une bonne nouvelle, le marché réagira comme il l'a fait, ce qui devrait être le cas, et je vais le prendre comme une mauvaise nouvelle car les taux d'intérêt vont probablement continuer à augmenter."

Les fabricants de puces ont pesé sur le Nasdaq, menés par une chute de plus de 7,5 % des actions de Nvidia après que les États-Unis ont imposé une interdiction d'exportation de certaines puces d'IA de premier plan vers la Chine.

Les actions de Snap ont enregistré une autre forte hausse, après avoir grimpé en flèche la veille en apprenant qu'elle allait réduire ses effectifs de 20 %.

Et une mauvaise journée pour quelques valeurs de consommation de base, Hormel Foods ayant chuté de plus de 6,5 % après avoir réduit ses prévisions de bénéfices pour l'année entière. Et les actions de Campbell Soup ont chuté de 2 % après avoir publié des prévisions de bénéfices pour 2023 inférieures aux estimations.