Le S&P 500 a progressé et le dollar a étendu ses pertes mercredi, alors qu'une série de données économiques décevantes a augmenté la probabilité que la Réserve fédérale appuie sur le bouton de pause dans ses efforts pour maîtriser l'inflation.

Le Nasdaq a rejoint le S&P 500 en territoire positif, tandis que le Dow Jones est resté pratiquement inchangé.

Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement oscillé entre le rouge et le vert tout au long de l'avant-dernière journée du mois d'août, qui reste en passe de marquer la plus forte baisse mensuelle en pourcentage du S&P 500 depuis février, et la plus forte baisse de l'année pour le Nasdaq, à forte composante technologique.

Une avalanche d'indicateurs économiques a généralement surpris à la baisse, notamment l'emploi privé qui a enregistré une chute mensuelle de 52,3 % et le PIB du deuxième trimestre révisé à la baisse de manière significative, à 1,7 % sur une base trimestrielle annualisée.

La faiblesse des données économiques pourrait être une bonne nouvelle pour les taux d'intérêt, car elle pourrait donner à la Réserve fédérale une raison de laisser les taux d'intérêt directeurs inchangés lors de la réunion de politique monétaire du mois prochain.

"Il est assez clair que le resserrement de la politique monétaire de la Fed a l'effet escompté et que cela se reflète dans les chiffres de la création et de l'ouverture d'emplois", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior de Wealthspire Advisors, à New York. "Pour l'instant, d'un point de vue statistique, il est probable que nous n'assisterons pas à une récession cette année.

Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT à Atlanta, est du même avis.

"(Les données) correspondent à l'idée que les banques centrales disposent d'un nouvel élément d'information qui les incite à rester stables plutôt que d'opter pour de nouvelles hausses de taux", a déclaré M. Martin.

Les marchés financiers ont actuellement évalué à 88,5 % la probabilité d'une pause de la Fed en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 2,78 points, soit 0,01 %, à 34 849,89, le S&P 500 a gagné 11,74 points, soit 0,26 %, à 4 509,37 et le Nasdaq Composite a ajouté 52,53 points, soit 0,38 %, à 13 996,29.

De l'autre côté de l'Atlantique, les actions européennes ont clôturé en légère baisse, s'éloignant d'un plus haut de deux semaines, la faiblesse du secteur des services publics ayant été contrebalancée par des gains dans les secteurs de l'assurance et des ressources de base.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,15 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,38 %.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,09 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,37 %, tandis que le Nikkei japonais a progressé de 0,33 %.

Le billet vert a étendu ses pertes, touchant un plus bas de deux semaines contre un panier de monnaies mondiales dans le sillage de données économiques décevantes.

L'indice du dollar a baissé de 0,31%, tandis que l'euro a augmenté de 0,36% à 1,0916 dollar.

Le yen japonais s'est affaibli de 0,23 % par rapport au billet vert, à 146,25 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2708 $, en hausse de 0,55 % sur la journée.

Les rendements du Trésor américain sont tombés à leur plus bas niveau depuis trois semaines après que la croissance économique plus lente que prévu ait réduit la possibilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt au cours des prochains mois.

Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 2/32 pour atteindre un rendement de 4,1159%, contre 4,122% mardi.

L'obligation à 30 ans a augmenté de 5/32 pour atteindre un rendement de 4,2285%, contre 4,237% mardi.

Les prix du brut ont légèrement augmenté, les données de l'industrie montrant une offre plus faible que prévu, alors que les investisseurs digèrent l'effet potentiel de l'ouragan Idalia sur la demande.

Le brut américain a augmenté de 0,58% pour s'établir à 81,63 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 85,86 dollars le baril, en hausse de 0,43% sur la journée.

Le prix de l'or a progressé en opposition à la faiblesse du dollar américain.

L'or au comptant a augmenté de 0,3 % pour atteindre 1 942,99 $ l'once.