Le S&P 500 reprend sa chute et atteint son plus bas niveau depuis deux ans.

Après que l'indice de référence ait chuté de plus de 20 % depuis son sommet de début janvier jusqu'à un creux le 16 juin, ce qui a confirmé que le repli était bien un marché baissier, le S&P s'est ensuite repris jusqu'à la mi-août avant de s'épuiser.

Ce rallye de marché baissier est maintenant terminé.

RÉACTION DU MARCHÉ : ACTIONS : Le S&P 500 a perdu 25,08 points, soit 0,69%, pour s'établir à 3 629,96 ; le Dow Jones Industrial Average a perdu 227,16 points, soit 0,78%, pour atteindre 29 033,65

ROBERT PAVLIK, SENIOR PORTFOLIO MANAGER, DAKOTA WEALTH, FAIRFIELD, CONNECTICUT "C'est décevant, mais ce n'est pas une surprise. Nous nous sommes dirigés dans cette direction". "Les gens s'inquiètent de la Réserve fédérale, de l'orientation des taux d'intérêt, de la santé de l'économie, et aussi des deux prochaines semaines avec la saison des bénéfices qui arrive et les entreprises qui annoncent des bénéfices inférieurs aux prévisions." (Le niveau de soutien pour le S&P est) "un étirement à 3400, peut-être 3200 et le pire cas est probablement 3000."

TIM GHRISKEY, STRATÈGE PRINCIPAL DE PORTEFEUILLE, INGALLS & SNYDER, NEW YORK

"Tout tourne autour de la Fed, et tant que la Fed continuera à augmenter les taux, et que les investisseurs n'anticipent pas la fin des hausses de taux, je pense que ce marché va continuer à être faible. Cela dit, nous avons assisté à un certain nombre de reprises du marché baissier, depuis le début de l'année. Donc, serais-je surpris de voir le marché rebondir à nouveau ? Non, je ne le serais pas. Les traders sont à l'affût de ce genre d'opportunités. Mais pour ce qui est d'un rallye soutenu, je pense qu'il faut vraiment anticiper la fin des hausses de taux de la Fed."

