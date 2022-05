Le S&P 500 termine en baisse alors que les données économiques faibles et les perspectives sombres alimentent les craintes de récession.

Par Stephen Culp

NEW YORK (Reuters) - L'indice S&P 500 et le Nasdaq ont terminé dans le rouge mardi, les craintes que des mesures agressives visant à juguler une inflation élevée depuis des décennies ne fassent basculer l'économie américaine dans la récession ayant réduit l'appétit des investisseurs pour le risque.

Les trois principaux indices boursiers américains ont réduit leurs pertes dans l'après-midi, le Dow, l'indice des valeurs sûres, devenant positif. Malgré cela, l'indice S&P 500 est passé à quelques points de pourcentage de la confirmation qu'il se trouve dans un marché baissier depuis qu'il a atteint son plus haut niveau historique le 3 janvier.

"Si nous prenons du recul et reconnaissons les principaux catalyseurs du marché, il s'agit vraiment du pivot de la Fed et du changement des taux d'intérêt, qui ont influencé les prix sur l'ensemble des marchés financiers", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management à Helena, dans le Montana.

"Au cours des deux dernières semaines, nous avons vu un certain degré de détérioration macroéconomique commencer à se manifester dans les résultats des entreprises et les communiqués économiques."

Une grande partie de la vente a été motivée par un avertissement sur les bénéfices de Snap Inc, qui a fait chuter les actions de la société et a déclenché une contagion dans tout le segment des médias sociaux.

Meta Platforms Inc, Alphabet Inc, Twitter Inc et Pinterest Inc ont tous terminé la séance en baisse, tout comme le secteur plus large des services de communication du S&P 500.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont été exacerbées par la guerre de la Russie avec l'Ukraine et les mesures restrictives prises en Chine pour contrôler sa dernière épidémie de COVID-19, ce qui a fait grimper l'inflation à des sommets de plusieurs décennies.

La Réserve fédérale américaine a promis de s'attaquer énergiquement à la croissance persistante des prix en augmentant le coût des emprunts, et le compte-rendu de sa dernière réunion de politique monétaire, attendu mercredi, sera analysé par les participants au marché à la recherche d'indices concernant la vitesse et l'étendue de ces actions.

Les investisseurs s'attendent actuellement à une série de hausses de taux de 50 points de base au cours des prochains mois, alimentant les craintes que la banque centrale ne pousse l'économie vers la récession, un scénario qui est de plus en plus intégré dans les projections des analystes.

"Demain, nous examinerons le procès-verbal du FOMC afin de déceler tout signe indiquant que l'approche de la politique monétaire pourrait être plus hawkish ou dovish que ce qui avait été prévu lors de la dernière réunion", a déclaré M. Northey de U.S. Bank Wealth Management.

Les données publiées mardi ont dressé un tableau de l'affaiblissement de l'élan économique, avec une chute des ventes de logements neufs et une décélération de l'activité commerciale.

L'homologue du président de la Fed, Jerome Powell, à Francfort, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le taux de dépôt de la BCE soit relevé d'au moins 50 points de base d'ici fin septembre,

Officieusement, le Dow Jones Industrial Average a gagné 50,82 points, soit 0,16%, pour atteindre 31 931,06, le S&P 500 a perdu 31,54 points, soit 0,79%, pour atteindre 3 942,21 et le Nasdaq Composite a perdu 270,83 points, soit 2,35%, pour atteindre 11 264,45.

Le détaillant de vêtements Abercrombie & Fitch Co a chuté après avoir affiché une perte trimestrielle surprise et réduit ses perspectives annuelles de ventes et de marges.

Zoom Video Communications Inc, la coqueluche du secteur du travail à domicile, a bondi après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la forte demande des entreprises.

(L'article est remanié pour supprimer le mot inutile "retreats" du titre).