L'indice S&P 500 et le Nasdaq Composite ont terminé en baisse jeudi dans des conditions de marché incertaines, ne parvenant pas à regagner le terrain perdu lors de la liquidation de la veille, déclenchée par la technologie.

L'indice Dow Jones Industrial Average a conservé ses gains pour clôturer en hausse, après que les données du PIB plus élevées que prévu aient apporté un soutien, et les actions des petites capitalisations ont également augmenté, les investisseurs recherchant de la valeur loin des mégacapitalisations.

L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a progressé, rattrapant en partie les pertes subies mercredi. Le Dow Jones a été le meilleur des trois principaux indices de référence, les investisseurs ayant réévalué leur récente fuite vers les secteurs peu performants.

Les grandes capitalisations ont connu une journée volatile. Après un début difficile, elles étaient pour la plupart en territoire positif en milieu d'après-midi, avant que certaines d'entre elles ne dérapent en fin de journée.

Les actions d'Alphabet ont baissé pour la deuxième journée consécutive, mais Tesla a augmenté. Les résultats médiocres de la société mère Google et du constructeur de véhicules électriques ont frappé le groupe des "Sept Magnifiques" mercredi, poussant le Nasdaq et le S&P 500 à enregistrer leur pire journée depuis 2022.

"Je pense que le marché est en train de vaciller", a déclaré Yung-Yu Ma, responsable des investissements chez BMO Wealth Management. "Les inquiétudes se sont accumulées et hier, elles sont allées crescendo, mais elles se sont en partie dissipées aujourd'hui."

Alors que les investisseurs tentent toujours de s'accommoder des résultats décevants de mercredi et de l'incertitude politique et économique, M. Ma a déclaré qu'en fin de compte, les données récentes montrent que l'économie américaine résiste bien.

Le rapport de jeudi sur le produit intérieur brut a montré que l'économie américaine a progressé de 2,8 % au deuxième trimestre, contre une estimation de 2 %. L'inflation a diminué, laissant intactes les attentes d'une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en septembre.

Tous les regards sont désormais tournés vers les données de vendredi sur les dépenses de consommation personnelle pour confirmer les paris d'un début précoce de réduction des taux d'intérêt de la Fed.

Alors que les grandes valeurs ont propulsé le marché vers des sommets historiques cette année, la liquidation de mercredi a renforcé les craintes que ces valeurs ne soient trop sollicitées et qu'elles ne soient soumises à de nouvelles turbulences.

Cette crainte a poussé les investisseurs "value" à accélérer leur rotation vers les petites capitalisations et d'autres secteurs en dehors des mégacapitalisations technologiques.

L'indice S&P Small Cap 600 a augmenté jeudi.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 27,52 points, soit 0,51 %, pour terminer à 5 399,61 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 162,01 points, soit 0,93 %, pour s'établir à 17 180,40 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 87,38 points, soit 0,22%, pour atteindre 39 940,10 points.

Parmi les mouvements liés aux bénéfices, les actions d'IBM ont bondi, stimulant également le Dow Jones, après que la société technologique a battu les estimations de revenus pour le deuxième trimestre et a augmenté les prévisions de croissance annuelle pour son activité de logiciels.

American Airlines a augmenté après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels. Southwest Airlines a grimpé après avoir annoncé qu'elle mettrait en œuvre des changements, notamment en supprimant les sièges ouverts et en offrant des sièges avec plus d'espace pour les jambes.

La progression des compagnies aériennes et des entreprises de logistique, dont Old Dominion et J B Hunt, a permis à l'indice Dow Jones des transports de gagner du terrain.

Ford a chuté après que le bénéfice ajusté du deuxième trimestre du constructeur automobile ait largement manqué les estimations. Edwards Lifesciences a chuté après avoir manqué les estimations de revenus pour le deuxième trimestre.