Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté à leurs plus bas niveaux en plusieurs semaines mercredi, après que Tesla et Alphabet ont déçu par leurs résultats médiocres, incitant les investisseurs à se demander si le rallye boursier de 2024, alimenté par les Big Tech et l'IA, était viable à long terme.

Alors que les premières actions des Sept Magnifiques ont publié leurs résultats trimestriels, les investisseurs attendaient de nouvelles données pour voir si les valorisations élevées étaient justifiées. Ces sept entreprises ayant une telle influence sur les marchés, leurs performances ne pouvaient qu'avoir des répercussions plus larges.

L'indice de référence S&P 500 a touché son plus bas niveau depuis le 1er juillet, et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, est tombé à son plus bas niveau en six semaines.

Tesla a pesé lourd, chutant de 11,2 % et devant perdre plus de 80 milliards de dollars en valeur de marché aux niveaux actuels à partir de la clôture de mardi, si les pertes se maintiennent. Le fabricant de véhicules électriques a annoncé sa plus faible marge bénéficiaire en plus de cinq ans et n'a pas atteint les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Alphabet, la société mère de Google, a perdu 4,9 % malgré un bénéfice supérieur à celui du deuxième trimestre, les investisseurs s'étant concentrés sur un ralentissement de la croissance de la publicité et la société ayant signalé des dépenses d'investissement élevées pour l'année.

Tesla et Alphabet ont entraîné les indices sectoriels S&P 500 des services de communication et de la consommation discrétionnaire dans une baisse de plus de 3,2 % chacun. Le secteur des technologies de l'information a été le moins performant des 11 secteurs du S&P, chutant de 3,5 % pour atteindre son plus bas niveau en six semaines.

"Il n'y avait évidemment rien de positif (dans les résultats) et ce marché a besoin de quelque chose qui dépasse les attentes pour se maintenir", a déclaré Tom Plumb, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Plumb Funds.

Les pertes d'Alphabet ont mis en évidence le niveau élevé des bénéfices pour les "Sept Magnifiques", un ensemble de valeurs technologiques mégacapitales qui ont enregistré des gains à deux ou trois chiffres en 2024, grâce à l'optimisme entourant l'adoption de l'intelligence artificielle et aux attentes d'un début précoce des réductions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

"Je ne peux m'empêcher de penser que si le secteur technologique éternue, l'ensemble du marché pourrait s'en ressentir", a déclaré David Morrison, analyste principal de marché chez Trade Nation.

Les autres grandes capitalisations boursières étaient également en baisse, Apple, Microsoft, Amazon.com, Meta Platforms et Nvidia perdant tous entre 2,6 % et 5,2 %.

Pendant ce temps, l'indice Dow Jones a atteint son plus bas niveau depuis près de deux semaines, Visa ayant chuté de 3,7 % après que la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre ait été inférieure aux attentes.

À 14 h 04 ET, le S&P 500 a perdu 100,20 points, soit 1,80 %, pour atteindre 5 455,54 points, tandis que le Nasdaq a perdu 539,51 points, soit 3,00 %, pour atteindre 17 457,05 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 343,79 points, soit 0,85%, à 40 014,30 points.

Méfiants à l'égard de la valorisation élevée de ces entreprises, les acteurs du marché ont commencé à se tourner vers des secteurs moins performants à la mi-juillet.

Les actions du S&P 500 se négocient en moyenne à un ratio cours/bénéfice de 21,4, contre une moyenne historique de 15,9, selon les données du LSEG. Parmi les sociétés de l'indice qui ont publié leurs résultats du deuxième trimestre à ce jour, 78,9 % ont dépassé les estimations.

Une rotation vers les petites capitalisations a également été envisagée, bien qu'elles n'aient pas échappé aux secousses causées par les mégacapitalisations : le Russell 2000 a baissé de 0,5 %.

En ce qui concerne les données économiques, l'indice PMI composite américain flash de S&P Global a montré que l'activité des entreprises avait atteint son plus haut niveau depuis 27 mois en juillet.

Parmi les autres valeurs, AT&T a gagné 4,9 % après avoir dépassé les prévisions concernant le nombre d'abonnés aux services sans fil, tandis que le fabricant d'onduleurs solaires Enphase Energy a fait un bond de 13,2 % après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation supérieur à celui du deuxième trimestre.

Dans le même temps, Roper Technologies a connu sa pire journée en quatre ans, chutant de 8,6 %, après avoir annoncé que son bénéfice du troisième trimestre serait inférieur aux estimations. Boston Scientific a baissé de 0,8 %, bien qu'elle ait revu à la hausse son objectif de bénéfice pour 2024 et qu'elle ait dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.