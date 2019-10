Bourse de Wall Street : Le S&P ouvre sur un record à Wall Street avec le commerce

L'indice Dow Jones gagne 172,69 points, soit 0,64%, à 27.130,75 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,58% à 3.039,93 points, après un plus haut historique à 3.041,81.

Le Nasdaq Composite prenait 0,53% à 3.035,02 points à l'ouverture.

Les futures américains ont accéléré leur hausse après des commentaires rassurants de Donald Trump sur le commerce, le président américain évoquant une signature plus tôt que prévu concernant une partie importante de l'accord en cours de négociation entre les Etats-Unis et la Chine.

Autre facteur de hausse, la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui alimente les anticipations de baisse de taux. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité estimée d'une baisse de taux des "fed funds" d'un quart de point atteint 94%.

Du coté de l'actualité des entreprises, le joaillier Tiffany s'envole de 27,92%, à un plus haut d'un an, après avoir reçu une proposition de rachat non sollicitée et non contraignante de LVMH à 120 dollars par action.

Spotify grimpe de 10,72% après avoir dégagé un bénéfice surprise au troisième trimestre et Microsoft prend 2,74%, le Pentagone ayant attribué au groupe informatique un contrat de 10 milliards de dollars.

L'opérateur télécoms AT&T est également en nette hausse (+4,69%) après avoir annoncé revoir sa gouvernance, cédant aux exigences du fonds activiste Elliott Management.

* Pour les valeurs à suivre, cliquez sur

(Édité par Jean-Michel Bélot)