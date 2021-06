Bourse de Paris : Le S&P500 sur son 31 avant le couperet de l'emploi

A défaut d'être tout à fait à l'aise avec une trajectoire monétaire qui réduira nécessairement la liquidité à disposition, les financiers savent que c'est la politique adaptée. Ils espèrent juste, et la banque centrale américaine aussi, qu'il ne faudra pas brusquer les choses.

En l'absence de résultats financiers d'entreprises, puisque les gros acteurs commenceront à publier leurs performances semestrielles à partir de la mi-juillet, c'est la macroéconomie qui va encore donner le "la" cette semaine. Les discours de banquiers centraux d'abord, qui pullulent toujours au début de l'été avec les nombreux événements économiques organisés un peu partout sur la planète à cette période. "Les économies vont mieux et le pic d'inflation est temporaire" sera encore le discours dominant. Mais les faucons, c’est-à-dire la frange dure de la profession, feront entendre leur voix en faveur d'une normalisation monétaire plus rapide. Aux Etats-Unis, ce sont les commentaires de Bullard, Bostic et Rosengren, trois des membres de la Fed qui évoquent régulièrement une première hausse de taux dès 2022.

Au-delà de cette omniprésence de Powell, Lagarde et de leurs aéropages respectifs, deux événements d'importance sont prévus dans les jours qui viennent. Une réunion de l'Opep+ jeudi pour commencer. Le cartel a repris le contrôle des prix et devrait s'autoriser, estiment les spécialistes, une nouvelle accélération modérée de la production, pour accompagner la demande. A l'heure des grandes bagarres antitrust, cette assemblée semble incongrue. Mais cela ne l'empêche pas de continuer à exercer un pouvoir déterminant, moins contrarié dernièrement par l'industrie du schiste aux Etats-Unis.

Dernier point de vigilance, l'emploi américain. Les statistiques mensuelles de juin seront publiées vendredi. Les économistes pensent que les chiffres seront solides, avec une amélioration plus marquée qu'au printemps, en particulier parce que des programmes d'aides ont pris fin dernièrement. Le Wall Street Journal soulignait d'ailleurs ce weekend que les inscriptions au chômage se sont résorbées plus vite dans les Etats qui ont déjà mis fin à leurs mesures protectrices. Mais attention toutefois, car il y a un décalage de perception entre ce qui est bon pour l'économie et ce qui est bon pour la finance. Je m'explique : des statistiques "trop" positives feraient craindre une accélération du processus de normalisation monétaire de la Fed. A l'inverse, si les données de l'emploi sont moins favorables que prévu, les investisseurs y verraient un signe que la banque centrale pourrait garder ouvertes plus longtemps les vannes à liquidités. Les intérêts des uns et des autres ne sont pas toujours convergents, même si une économie robuste et bénéficiant au plus grand nombre paraît éminemment plus saine qu'une économie sous perfusion.

On termine avec quelques événements qu'il ne fallait pas manquer ces dernières heures :

Les élections régionales françaises consacrent une sorte de statu quo dans un contexte d'abstention record.

Le variant delta du covid inquiète un peu partout, entraînant des tensions sur le tourisme et sur les stratégies vaccinales.

Le gendarme financier britannique ordonne à la bourse de cryptomonnaies Binance de cesser ses activités réglementées au Royaume-Uni.

Le ministre de la Santé britannique Matt Hancock démissionne après une affaire adultéro-covidesque, remplacé pour l'ex-ministre des Finances.

Un rapport largement repris dans la presse évoque le retard de la Chine sur les Etats-Unis dans la cyberguerre froide.

Emmanuel Macron reçoit de grands patrons étrangers pour les inciter à investir dans l'hexagone, à l'occasion de la 4e édition du forum "Choose France" organisé à Versailles.

Les indicateurs avancés sont proches de l'équilibre pour démarrer la semaine.

Les temps forts économiques du jour

Il n'y aura aucun indicateur macroéconomique majeur aujourd'hui.

La paire euro / dollar a peu varié à 1,1923 USD. L'once d'or se maintient dans la zone des 1780 USD. Le pétrole perd un peu de terrain à 76 USD le baril de Brent et à 73,94 USD le baril WTI. Le rendement de la dette américaine remonte légèrement à 1,53% sur 10 ans. Le Bitcoin se négocie autour de 34 400 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adecco : HSBC passe de conserver à acheter en visant 73 CHF.

BillerudKorsnäs : Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 135 à 140 SEK.

Danone : J.P. Morgan passe de neutre à surperformance en visant 75 EUR.

EDP Renovaveis : Citigroup démarre le suivi à l'achat en visant 21,40 EUR.

Endesa : RBC passe de performance sectorielle à sousperformance en visant 21,50 EUR.

Entain : AlphaValue passe d'alléger à accumuler en visant 2015 GBp.

Harbour Energy : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 20 à 390 GBp.

M&G PLC : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 250 GBp.

St. James's Place : HSBC passe d'acheter à conserver en visant 1525 GBp.

TeamViewer : Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 37 EUR.

En France

Annonces importantes

Envision prévoit d'investir jusqu'à 2 Mds€ dans l'usine de batteries de Renault à Douai.

TotalEnergies devient sponsor officiel de la Coupe du Monde de Rugby France 2023.

Airbus a proposé d'assembler l'Eurofighter en Suisse si Berne retient l'avion de combat dans le cadre d'un contrat de défense de 6 Mds€.

Eurofins va acquérir le spécialiste des tests génétiques DNA Diagnostic Centers.

Exelixis et Ipsen annoncent que le cabozantinib en association avec un inhibiteur de checkpoint immunitaire a considérablement amélioré la survie sans progression des patients atteints d'un cancer du foie avancé non traité au préalable.

McPhy confronté à une fuite de potasse sur son électrolyseur de Grenzach-Wyhlen en Allemagne.

Transgène intègre un premier patient inclus au Royaume-Uni dans l’essai de phase I avec TG4050.

Jacquet Metals annule 438 574 actions auto-détenues.

Navya resserre son directoire après les départs d'Etienne Hermite et Jérôme Rigaud.

Tronics et EuropaCorp ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Annonces importantes