Le STOXX 600 européen atteint son plus bas niveau sur une semaine en raison des inquiétudes concernant la croissance.

Les actions européennes ont chuté pour la quatrième session consécutive lundi, les investisseurs s'inquiétant de l'impact des tensions croissantes entre l'Ukraine et la Russie et de la volonté des banques centrales de maîtriser l'inflation sur la croissance économique et les bénéfices des entreprises.

L'indice régional STOXX 600 était en baisse de 0,6 % à 708 GMT, atteignant son plus bas niveau depuis le 3 octobre.

L'indice a chuté de plus de 3 % en quatre sessions en raison des craintes que les principales banques centrales mondiales, en particulier la Réserve fédérale américaine, continuent à augmenter les taux d'intérêt de manière agressive pour maîtriser l'inflation.

Ces craintes ont été attisées après que les données de vendredi ont montré une résilience du marché de l'emploi américain en septembre, ce qui a anéanti les espoirs d'un pivot de la Fed dans un avenir proche.

Tous les indices sectoriels du STOXX 600 étaient en baisse dans les premiers échanges, menés par une baisse de 1,4 % des valeurs technologiques.

Les fabricants de puces, dont Infineon et BE Semiconductor, ont chuté de 1 à 2 % après la publication par Washington d'un vaste ensemble de contrôles des exportations, y compris une mesure visant à couper la Chine de certaines puces fabriquées partout dans le monde avec des équipements américains.

Toutefois, Renault SA a grimpé de 4,4 % après que Reuters a rapporté que Nissan Motor Co Ltd fait pression sur son partenaire français pour réduire au maximum sa participation dans le constructeur automobile japonais et pourrait envisager de lever des fonds pour racheter les actions.

Pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine a accusé l'Ukraine d'avoir orchestré ce qu'il a appelé une attaque terroriste sur un pont clé reliant la Russie et la Crimée, alors qu'il se préparait à tenir une réunion de son conseil de sécurité sur fond d'appels aux représailles. (Reportage de Devik Jain à Bengaluru ; Montage de Savio D'Souza)