Le STOXX 600 européen atteint son plus haut niveau sur une semaine ; l'accent est mis sur le revirement fiscal du Royaume-Uni.

L'indice régional STOXX 600 était en hausse de 1,8 % à 709 GMT, atteignant son plus haut niveau depuis le 7 octobre. Les actions de la région ont pris exemple sur une fin de journée positive à Wall street.

Les actions américaines ont clôturé en hausse de plus de 2 % grâce au soutien technique et à la couverture de positions courtes, même après qu'un rapport sur l'indice des prix à la consommation ait renforcé les arguments en faveur d'une quatrième hausse consécutive des taux de 75 points de base par la Réserve fédérale le mois prochain. [.N]

Le brusque revirement d'humeur a également mis le STOXX 600 sur la voie d'un gain hebdomadaire, effaçant les pertes qu'il a subies jusqu'à la session de jeudi sur des inquiétudes quant à une récession potentielle résultant des actions agressives de resserrement monétaire des banques centrales.

La spéculation d'une volte-face dans les plans fiscaux du Royaume-Uni a encore renforcé le sentiment. Le ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, a écourté son voyage à Washington pour les réunions mondiales des ministres des Finances de cette semaine et est rentré à Londres.

Le Financial Times a rapporté que le gouvernement britannique pourrait annuler jusqu'à 24 milliards de livres (27,05 milliards de dollars) de réductions d'impôts. L'indice londonien FTSE 100 et l'indice FTSE 250 à moyenne capitalisation ont gagné respectivement 1,4 % et 1,7 %.

Tous les indices sectoriels ont progressé dans les premiers échanges, menés par un bond de 2,7 % des valeurs immobilières.

TomTom a gagné 2,4 % après que l'entreprise néerlandaise de navigation et de cartographie numérique a relevé ses perspectives pour 2022, l'augmentation de la production de voitures et la hausse des ventes de technologies de localisation ayant stimulé les résultats du troisième trimestre.

(1 $ = 0,8872 livre)