Le STOXX 600 européen ouvre en hausse après trois jours de repli ; Nexi brille

L'indice continental était en hausse de 0,4% à 0715 GMT. Il a perdu 4,8% au cours des trois dernières sessions après que des données pessimistes sur l'activité économique dans la région et le resserrement de la politique de plusieurs banques centrales mondiales aient accentué les craintes d'une récession.

Tous les indices sectoriels européens ont augmenté, les constructeurs automobiles et les ressources de base ayant grimpé de près de 1% chacun.

Les actions italiennes ont augmenté de 0,5 %, prolongeant un rallye après que la coalition de droite dirigée par Georgia Meloni ait remporté massivement les élections nationales.

Les résultats des élections italiennes ont réduit l'incertitude politique, mais les choix politiques de la coalition restent flous, a déclaré Moody's lundi.

Les actions de Nexi ont gagné 6,2 % après que le groupe de paiements a déclaré qu'il estimait une génération de trésorerie excédentaire d'environ 2,8 milliards d'euros (2,70 milliards de dollars) en 2023-2025, qui peut être utilisée pour saisir des opportunités de fusion et d'acquisition ou pour rendre du capital aux actionnaires via des rachats et des dividendes.

Hugo Boss AG a chuté de 2,2% après que la Deutsche Bank ait rétrogradé l'action de la maison de mode allemande à "conserver", citant des vents arrière en déclin.