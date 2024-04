Le Salvador a plus de chances d'obtenir un nouvel accord avec le FMI au cours des 18 prochains mois que les multiples révisions à la hausse de sa note de crédit qu'il s'est fixé comme objectif dans le cadre d'une nouvelle obligation pionnière, a déclaré Moody's à l'agence Reuters.

Le pays d'Amérique centrale dirigé par le président populiste Nayib Bukele vend une nouvelle obligation qui comprendra une clause inédite au niveau mondial prévoyant de payer davantage les investisseurs si le pays ne parvient pas à obtenir un nouveau programme du FMI ou un relèvement significatif de sa note de crédit par deux des trois grandes agences au cours des 18 prochains mois.

"Je pense qu'il est plus probable que vous obteniez un programme du FMI plutôt qu'un relèvement de la notation", a déclaré Jaime Reusche, analyste de Moody's pour le pays, lors d'une interview.

"Notre niveau de notation est Caa3, donc (atteindre la note cible de B2) serait une amélioration de quatre crans, ce qui est très ambitieux.

Si la note B- de S&P n'est qu'à un cran de l'objectif, l'autre grande agence de notation, Fitch, en est actuellement à deux crans, à CCC+, ce qui signifie qu'il est peu probable que l'objectif soit atteint.

"Il s'agit d'une structure de type garantie, mais elle est étrange", a ajouté M. Reusche à propos de la clause de l'obligation qui fait passer le taux d'intérêt de 0,25 % à 4 % si les objectifs du FMI et de la notation ne sont pas atteints. "Vous payez une pénalité au lieu d'obtenir un bonus".

L'objectif alternatif d'un programme du FMI semble plus possible, a-t-il déclaré, bien qu'il y ait la pierre d'achoppement de la décision de Bukele de faire du bitcoin une monnaie officielle au Salvador, ce que le FMI a fortement critiqué.

"Le délai de 18 mois pour un programme du FMI est assez long, ils se donnent donc une marge de manœuvre", a déclaré M. Reusche.

"Il y a probablement un certain degré de calcul politique, car cela leur permet de dépasser les élections américaines", a-t-il ajouté, soulignant que Donald Trump - considéré comme politiquement plus proche de Bukele - pourrait regagner la Maison Blanche en novembre et peut-être assouplir la position du FMI.

Il a déclaré que, bien que la nouvelle obligation soit la première fois que les notes des agences de notation détermineront directement le coût de la dette d'un pays, cela n'aura pas d'impact sur leurs décisions.

"Les autorités peuvent toujours insérer la clause qu'elles souhaitent", a-t-il ajouté. "Cela n'affecte pas notre indépendance.

M. Reusche a également émis l'hypothèse que la caractéristique pionnière "step-up" de l'obligation pourrait même avoir été l'élément qui a rendu l'ensemble de la vente possible pour le Salvador, qui a été exclu des marchés obligataires internationaux pendant un certain nombre d'années.

"Le pays était sur le point de retrouver l'accès au marché, mais il s'agissait d'un test, et je pense que cette mesure a permis d'adoucir la situation", a déclaré M. Reusche.

"Il pourrait s'agir d'un modèle que d'autres pays n'ayant pas accès au marché commencent à envisager, mais nous devons attendre de voir si cette initiative sera couronnée de succès.