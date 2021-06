Le Salvador donne cours légal au bitcoin

WILLIAM SORIANO, DÉPUTÉ DU PARTI DES NOUVELLES IDEES : "Bitcoiners du monde entier, le moment est venu. Nous sommes prêts."

Le Congrès a approuvé le projet de loi à une supermajorité, malgré les inquiétudes que la démarche pourrait compliquer les discussions avec le Fonds monétaire international, auprès duquel le Salvador cherche à obtenir plus d'un milliard de dollars de soutien financier.

L'un des rares législateurs à avoir voté contre le projet de loi a exprimé ses doutes.

JOHN WRIGHT, DÉPUTÉ DU PARTI DE L'ARENA : "Pour certains, c'est audacieux. Pour d'autres, irresponsable. Mais c'est un pari, ainsi qu'une expérience. Je regrette comment cela s'est passé, et ce qui se cache derrière. Et j'espère, pour le bien du pays, qu'on me prouve que j'ai tort."

Dans un tweet, le président Nayib Bukele s'est réjoui de l'approbation du Congrès, contrôlé par son parti et ses alliés, dont l'un a fait écho à son exubérance à embrasser la monnaie virtuelle.

L'ADJOINT DE LA GRANDE ALLIANCE POUR L'UNITÉ NATIONALE, GUILLERMO GALLEGOS : "C'est un pas important pour notre pays. Un pas pour la technologie, un pas vers l'avenir pour nous apporter l'inclusion financière, l'investissement, le tourisme, l'innovation, le développement économique de notre pays."

Les régulateurs et les décideurs politiques du monde entier ont mis en garde contre la volatilité du bitcoin, et le fait qu'il facilite le blanchiment d'argent et d'autres utilisations illicites.

M. Bukele, qui a proposé la loi visant à faire du bitcoin une monnaie légale, a vanté l'utilisation de la crypto-monnaie pour son potentiel à aider les Salvadoriens vivant à l'étranger à envoyer de l'argent chez eux.

M. Bukele a des projets encore plus ambitieux pour le bitcoin, déclarant plus tard dans la journée de mercredi qu'il souhaitait utiliser l'énergie renouvelable des volcans du pays pour offrir des installations de minage du bitcoin - qui génèrent de nouvelles unités de la crypto-monnaie - et a chargé l'entreprise publique d'énergie géothermique de présenter un plan pour y parvenir.

Pendant ce temps, le bitcoin a connu sa meilleure journée en deux semaines après le vote au Salvador, augmentant jusqu'à 6 % pour dépasser les 35 000 $.