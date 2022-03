Le Salvador reporte l'émission d'obligations en bitcoins, attend de meilleures conditions

Le gouvernement d'Amérique centrale avait prévu le lancement de l'obligation d'un milliard de dollars entre le 15 et le 20 mars, mais la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la volatilité de la cryptomonnaie ont incité les autorités à changer la date.

Le lancement pourrait être reporté à septembre, car le bitcoin s'est effondré depuis qu'il a atteint un record de plus de 67 500 dollars début novembre. Il a perdu près de la moitié de sa valeur le 22 janvier, et s'échangeait à 42 609 $ mardi, selon les données Refinitiv Eikon.

Ce n'est pas le moment d'émettre l'obligation, selon Zelaya qui a déclaré que la date idéale pour aller sur le marché est le premier semestre de l'année, lors d'une interview avec une chaîne de télévision locale.

"En mai ou juin, les variantes du marché sont un peu différentes. Au plus tard en septembre. Après septembre, si vous allez sur le marché international, il est difficile (de lever des capitaux)", a-t-il ajouté.

Le Salvador est devenu le premier pays au monde à adopter le bitcoin comme monnaie légale l'année dernière, suscitant les critiques du Fonds monétaire international (FMI), qui craint que cette mesure ne nuise aux finances du pays.