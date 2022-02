Le Salvadorien Bukele demande aux sénateurs américains, qui se méfient des bitcoins, de ne pas se mêler des affaires intérieures.

Les sénateurs Jim Risch, Bill Cassidy et Bob Mendez ont demandé au département d'État de soumettre un rapport sur la mise en œuvre du bitcoin au Salvador afin d'évaluer les risques qu'il représente pour l'économie américaine.

"Ok boomers... Vous avez 0 juridiction sur une nation souveraine et indépendante", a déclaré Bukele, 40 ans, dans un tweet, en faisant référence à l'ancienne génération des "baby-boomers". "Nous ne sommes pas votre colonie, votre cour arrière ou votre cour avant. Ne vous mêlez pas de nos affaires intérieures. N'essayez pas de contrôler quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler."

Le Salvador a été le premier pays au monde à adopter les cryptomonnaies à usage officiel, parallèlement au dollar américain, une décision qui lui a valu de vives critiques du Fonds monétaire international (FMI).

Les sénateurs américains ont également exprimé leur crainte quant au fait que l'adoption du bitcoin pourrait affaiblir la politique de sanctions du gouvernement américain et accroître l'activité des organisations criminelles.

"Cette nouvelle politique a le potentiel d'affaiblir la politique de sanctions des États-Unis, en donnant du pouvoir à des acteurs malveillants comme la Chine et les organisations criminelles organisées. Notre législation bipartisane cherche à obtenir une plus grande clarté sur la politique du Salvador", ont déclaré les sénateurs dans un communiqué.

Le gouvernement salvadorien, qui a acquis quelque 1 801 bitcoins depuis septembre, a été mis en cause par des économistes et l'opposition pour son refus de rendre des comptes dans le processus d'achat et de gestion des fonds.

Les relations diplomatiques entre le Salvador et les États-Unis se sont détériorées après que la Maison Blanche a dénoncé publiquement des cas de corruption au sein du gouvernement de Bukele et une escalade de mesures visant à accumuler du pouvoir.