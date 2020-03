Le Seco prévoit que la Suisse tombe en récession pour 2020

Berne (awp) - Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a raboté jeudi ses prévisions de croissance en raison de l'impact du coronavirus sur la conjoncture suisse. Les experts tablent sur un recul du PIB, corrigé des événements sportifs, de 1,5%, contre +1,3% en décembre dernier.

En tenant compte des manifestations sportives encore prévues, le recul du PIB est attendu à 1,3%.

Le taux de chômage est attendu en hausse à 2,8% en moyenne nationale, contre 2,4% pronostiqué en décembre. En raison des incertitudes et de la baisse de l'utilisation des capacités, les entreprises vont réduire fortement leurs investissements et l'emploi.

L'économie suisse est affectée par la propagation du coronavirus, souligne le Seco. D'une part, des pans entiers sont touchés directement par les suspensions temporaires d'activité, comme l'hôtellerie et la restauration. Les dépenses en matière de voyages, loisirs et biens de consommation vont diminuer. La consommation privée devrait reculer, malgré des effets de rattrapage attendus au courant de l'année.

D'autre part, les partenaires commerciaux étant aussi touchés, le groupe d'experts prévoit que les exportations vont fortement chuter pour la première fois depuis 2009.

En supposant que la situation épidémiologique se stabilise courant 2020, le groupe d'experts estime que l'économie va se reprendre au second semestre.

"Si l'épidémie se prolonge, elle pourrait aussi avoir un effet sur l'année prochaine", a expliqué Eric Scheidegger, chef de la direction de la politique économique du Seco lors d'un point presse.

Rebond attendu en 2021

Pour 2021, le Seco table sur un rebond de 3,3%, contre 1,6% anticipé en décembre (ajusté des événements sportifs). Le chômage est aussi attendu en hausse à 3,0%, contre 2,6% en décembre. Malgré les effets de rattrapage, le Seco s'attend à ce que "le PIB reste inférieur au niveau qui aurait pu être atteint sans le coronavirus d'ici à la fin de 2021."

Les prévisions restent pour l'heure extrêmement floues. Les incertitudes sont actuellement extraordinairement élevées, résume le document. Le risque de turbulences sur les marchés financiers et de nouvelles pressions à la hausse du franc est aussi accru.

Ce jeudi, la BNS a indiqué qu'il était probable que la croissance du PIB suisse sera négative en 2020 en raison du coronavirus et de son impact économique. Elle n'a pas livré de pronostics plus précis. En décembre, la BNS tablait encore sur une croissance comprise entre 1,5% et 2% pour 2020.

Mercredi, Credit Suisse a abaissé ses prévisions de PIB pour 2020 à -0,5%. Les économistes de la grande banque s'attendent à ce que la Confédération tombe dans une "brève" récession cette année en raison de la pandémie de coronavirus.

Plusieurs instituts ont récemment abaissé leurs prévisions de croissance pour la Suisse en 2020, notamment Raiffeisen (-0,2%) et le KOF (+0,3%).

ck/al