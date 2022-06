Le Sénat américain adopte un projet de loi sur la sécurité des armes à feu alors que la Cour suprême annule la limitation des armes de poing

La décision de justice historique et l'action du Sénat sur la sécurité des armes à feu illustrent le profond clivage sur les armes à feu aux États-Unis, quelques semaines après que les fusillades de masse d'Uvalde, au Texas, et de Buffalo, dans l'État de New York, aient tué plus de 30 personnes, dont 19 enfants.

Le projet de loi du Sénat, approuvé par un vote de 65-33, est la première législation significative sur le contrôle des armes à feu à être adoptée en trois décennies, dans un pays où le nombre d'armes à feu par habitant est le plus élevé au monde et où le nombre de fusillades de masse annuelles est le plus élevé parmi les nations riches.

"Cette législation bipartisane contribuera à protéger les Américains. Les enfants dans les écoles et les communautés seront plus en sécurité grâce à elle", a déclaré le président Joe Biden après le vote. "La Chambre des représentants devrait rapidement voter sur ce projet de loi bipartisan et l'envoyer sur mon bureau."

Le projet de loi, dont les partisans affirment qu'il sauvera des vies, est modeste - sa plus importante restriction à la possession d'armes à feu renforcerait les vérifications des antécédents pour les acheteurs potentiels d'armes à feu condamnés pour violence domestique ou pour des crimes importants en tant que mineurs.

Les républicains ont refusé de faire des compromis sur des mesures de contrôle des armes à feu plus radicales, favorisées par les démocrates, dont Biden, telles que l'interdiction des fusils d'assaut ou des chargeurs à grande capacité.

"Ce n'est pas une panacée pour la façon dont la violence armée affecte notre nation, mais c'est un pas dans la bonne direction qui aurait dû être fait depuis longtemps", a déclaré le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, avant le vote.

La décision de la Cour suprême plus tôt dans la journée de jeudi, poussée par sa majorité conservatrice, a invalidé les limites de l'État de New York sur le port d'armes de poing dissimulées en dehors du domicile.

La Cour a estimé que la loi, promulguée en 1913, violait le droit d'une personne à "garder et porter des armes" en vertu du deuxième amendement de la Constitution américaine.

Lors du vote du Sénat jeudi en fin de journée, 15 républicains se sont joints aux 50 démocrates pour voter en faveur du projet de loi.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a applaudi l'adoption du projet de loi et a déclaré dans un communiqué qu'il avancerait à la Chambre vendredi, avec un vote dès que possible.

Les républicains de la Chambre avaient demandé à leurs membres de voter contre le projet de loi, bien que, la chambre étant contrôlée par les démocrates, leur soutien n'était pas nécessaire pour l'adoption du projet de loi.

Biden signera le projet de loi en tant que loi.

L'action du Sénat est intervenue quelques semaines après un discours passionné de Biden, dans lequel il a déclaré "assez" de la violence armée et a exhorté les législateurs à agir.

Les sondages montrent qu'une majorité d'Américains sont favorables à de nouvelles limites sur les armes à feu, des demandes qui augmentent généralement après des fusillades de masse comme celles qui ont eu lieu au Texas et à New York.

Les démocrates ont averti que la décision de la Cour suprême de jeudi pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la sécurité des armes à feu dans tout le pays.

"La Cour suprême s'est trompée dans sa décision", a déclaré dans une interview le sénateur Chris Murphy, principal négociateur démocrate de la législation sur la sécurité des armes à feu.

"Je suis profondément inquiet de la volonté de la Cour d'enlever aux organes élus la capacité de protéger nos électeurs et cela a des implications vraiment graves pour la sécurité de notre pays", a déclaré Murphy, dont l'État natal est le Connecticut, où 26 personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans une école primaire en 2012.

Les conservateurs défendent une lecture large du deuxième amendement, qui, selon eux, limite la plupart des nouvelles restrictions sur les achats d'armes à feu.

La loi Bipartisan Safer Communities Act de 80 pages du Sénat encouragerait les États à garder les armes hors de portée des personnes jugées dangereuses et renforcerait les vérifications des antécédents des acheteurs potentiels d'armes à feu condamnés pour violence domestique ou pour des crimes importants en tant que mineurs.

Plus de 20 800 personnes ont été tuées par la violence armée aux États-Unis en 2022, notamment par homicide et suicide, selon les Gun Violence Archive, un groupe de recherche à but non lucratif.

UNE VICTOIRE MONUMENTALE

La décision de la Cour suprême, rédigée par le juge conservateur Clarence Thomas, a déclaré que la Constitution protège "le droit d'un individu à porter une arme de poing pour se défendre en dehors de son domicile".

"C'est une victoire monumentale pour les membres de la NRA et pour les propriétaires d'armes à feu à travers le pays", a déclaré Jason Ouimet, directeur exécutif de l'Institut d'action législative de la National Rifle Association, dans un communiqué.

"Ce jugement ouvre la porte à un changement de loi justifié dans les sept États restants qui ne reconnaissent toujours pas le droit de porter une arme à feu pour sa protection personnelle."

Au Sénat, les partisans républicains du nouveau projet de loi sur la sécurité des armes à feu ont déclaré que la mesure n'érode pas les droits des propriétaires d'armes respectueux de la loi, qui comptent parmi leurs plus ardents électeurs.

"Elle ne touche pas le moins du monde aux droits de l'écrasante majorité des propriétaires d'armes à feu américains, qui sont des citoyens sains d'esprit respectueux des lois", a déclaré le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, qui soutient la législation.

Le projet de loi prévoit un financement pour aider les États à adopter des lois "drapeau rouge" afin de garder les armes à feu hors de portée des personnes considérées comme un danger pour elles-mêmes ou pour les autres. Il financerait également des mesures d'intervention alternatives dans les États où les lois "drapeau rouge" sont opposées et permettrait de renforcer la sécurité dans les écoles.

Elle comble la "faille du petit ami" en refusant l'achat d'armes à feu aux personnes condamnées pour avoir abusé de partenaires intimes dans le cadre de relations amoureuses, bien que si elles n'ont pas d'autres condamnations ou sanctions, elles seront autorisées à acheter à nouveau.

Elle permet également aux États d'ajouter les dossiers criminels et de santé mentale des mineurs aux bases de données nationales de vérification des antécédents.

Le sénateur John Cornyn, principal négociateur républicain du projet de loi, a été hué la semaine dernière alors qu'il évoquait son contenu lors d'un discours devant une convention du parti républicain dans son État natal, le Texas.