Le Sénat américain a adopté mardi un projet de loi visant à accélérer le déploiement de l'énergie nucléaire, notamment en accélérant l'octroi de permis et en créant de nouvelles incitations en faveur des technologies de pointe en matière de réacteurs nucléaires.

Le développement de l'énergie nucléaire bénéficie d'un large soutien bipartisan, les démocrates estimant qu'il est essentiel pour décarboniser le secteur de l'électricité afin de lutter contre le changement climatique et les républicains le considérant comme un moyen d'assurer un approvisionnement fiable en électricité et de créer des emplois.

Une version du projet de loi a déjà été adoptée par la Chambre des représentants et va maintenant être soumise à la signature du président Joe Biden pour qu'elle devienne loi. Elle a été adoptée par le Sénat par 88 voix contre 2.

Le sénateur Tom Carper, démocrate et président de la commission sénatoriale de l'environnement et des travaux publics, a déclaré : "Le Sénat américain a adopté la loi ADVANCE avec un soutien bipartisan massif, ce qui constitue une victoire majeure pour le climat et la sécurité énergétique des États-Unis.

Aujourd'hui, nous avons envoyé la loi ADVANCE sur le bureau du président parce que le Congrès a travaillé ensemble pour reconnaître l'importance de l'énergie nucléaire pour l'avenir de l'Amérique et a fait le travail, a déclaré la républicaine Shelley Moore Capito, l'un des membres les plus importants de la commission.

Le projet de loi prévoit notamment de réduire les coûts réglementaires pour les entreprises souhaitant obtenir une licence pour des technologies de réacteurs nucléaires avancés, de créer un prix pour le déploiement réussi de réacteurs de nouvelle génération et d'accélérer l'octroi de licences pour des installations nucléaires sur certains sites.

Ce projet de loi pourrait bénéficier à des entreprises telles que TerraPower, soutenue par Bill Gates, qui tente de construire un réacteur Natrium de 4 milliards de dollars dans le Wyoming sur le site d'une ancienne centrale à charbon, mais qui a du mal à obtenir un permis essentiel.

Des groupes de défense de la non-prolifération, dont l'Union of Concerned Scientists, ont mis en garde contre les mesures visant à faciliter l'octroi de licences pour les réacteurs nucléaires de haute technologie, y compris ceux qui utilisent de l'uranium hautement enrichi, en faisant valoir que la sécurité devait rester la priorité.

L'industrie nucléaire américaine a eu du mal à se développer au cours des dernières décennies en raison de la montée en flèche des coûts et de la complexité des exigences en matière d'autorisation, et parce que les technologies nucléaires de pointe s'avèrent difficiles à financer et à développer. (Reportage de Richard Valdmanis ; rédaction de Sonali Paul)