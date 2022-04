Le Sénat américain approuve un projet de loi visant à réduire les retards dans l'expédition des exportations

La loi sur la réforme du transport maritime, menée par les sénateurs John Thune et Amy Klobuchar, renforcerait l'autorité d'enquête de la Federal Maritime Commission (FMC), l'agence américaine qui supervise le transport maritime, et augmenterait la transparence des pratiques de l'industrie.

Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que la législation "réduira les coûts pour le peuple américain, en réformant les pratiques de transport maritime injustes qui nuisent aux exportations comme aux consommateurs."

Schumer a noté que "les retards dans la chaîne d'approvisionnement ont rendu plus difficile pour les marchandises de quitter ces ports et d'arriver à leur destination internationale. Chaque jour où des marchandises restent inactives dans nos ports coûte de plus en plus cher aux producteurs."

La législation interdirait aux transporteurs maritimes de décliner de manière déraisonnable les possibilités d'exportation des États-Unis, ce qui serait déterminé par la FMC, qui rédigerait de nouvelles règles.

Elle exigerait également que les transporteurs maritimes fassent rapport à la FMC chaque trimestre civil "sur le tonnage total d'importation/exportation" faisant escale aux États-Unis.

Elle permettrait à la FMC de lancer des enquêtes sur les pratiques commerciales des transporteurs maritimes et d'appliquer des mesures d'exécution.

Mme Klobuchar a déclaré : "La congestion des ports et l'augmentation des coûts d'expédition posent des défis uniques aux exportateurs américains, qui ont vu le prix des conteneurs d'expédition quadrupler en seulement deux ans, ce qui augmente les coûts pour les consommateurs et nuit à nos entreprises."

M. Thune a déclaré que la législation rendrait "plus difficile pour les transporteurs maritimes de refuser de manière déraisonnable des marchandises prêtes à être exportées dans les ports américains."

Une législation similaire a été adoptée par la Chambre des représentants des États-Unis par 364 voix contre 60 en décembre, mais les législateurs doivent résoudre leurs divergences avant qu'elle puisse être transmise au président Joe Biden.

Le 15 mars, la Maison Blanche a dévoilé un projet pilote de partage d'informations pour aider à éliminer les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement dans les ports américains congestionnés.

Ce mois-ci, la National Retail Federation a déclaré que les importations dans les principaux ports américains de conteneurs de vente au détail devraient atteindre des niveaux quasi record ce printemps et cet été, car la demande des consommateurs et les défis de la chaîne d'approvisionnement continuent de provoquer des engorgements.