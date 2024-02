Le Sénat américain a voté à une écrasante majorité, mardi, en faveur de la nomination de Kurt Campbell, un vétéran de la diplomatie asiatique et haut conseiller du président Joe Biden en matière de sécurité nationale, au poste de secrétaire d'État adjoint, qui est le deuxième poste du département d'État.

Le Sénat a voté par 92 voix contre 5 pour confirmer la nomination de M. Campbell, actuellement coordinateur des affaires indo-pacifiques au sein du Conseil de sécurité nationale. Il a auparavant fondé et dirigé l'Asia Group, un groupe de conseil en stratégie et de gestion de capitaux.

La sélection de M. Campbell pour ce poste reflète l'importance des relations entre les États-Unis et la Chine. La Chine représente un défi diplomatique de taille pour les États-Unis, qui souhaitent contrer l'essor de son armée sans provoquer de conflit et mettre un frein à ce que Washington considère comme des pratiques commerciales déloyales de la part de ce pays, tout en évitant une guerre commerciale totale.

M. Campbell, 66 ans, est considéré comme l'auteur intellectuel de la stratégie du "pivot vers l'Asie" du président de l'époque, Barack Obama, un rééquilibrage des ressources vers la région dont on vante les mérites mais qui reste limité jusqu'à présent.

Il a exposé son approche de l'Asie dans un livre paru en 2016, intitulé "The Pivot", qui préconise le renforcement des alliances existantes et l'établissement de relations plus étroites avec des pays comme l'Inde et l'Indonésie face à la montée en puissance de la Chine.