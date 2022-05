Le Sénat américain confirme la nomination de Biden au poste d'ambassadeur en Ukraine

Brink a été approuvé par un vote vocal unanime.

Les collègues démocrates et républicains du président Joe Biden avaient insisté pour une confirmation rapide de Brink. La commission des affaires étrangères du Sénat a approuvé Brink à l'unanimité plus tôt dans la journée de mercredi, après avoir tenu son audition de confirmation deux semaines seulement après que Biden ait annoncé la nomination le 25 avril.

L'action rapide a souligné le désir des deux partis d'envoyer un ambassadeur pour soutenir le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy alors qu'il fait face à l'invasion de la Russie. La confirmation de Brink par le Sénat est intervenue le jour même de la réouverture de l'ambassade des États-Unis à Kiev après une fermeture de trois mois due à l'invasion russe du 24 février.

Le Sénat devrait également, plus tard cette semaine, approuver près de 40 milliards de dollars de soutien militaire et humanitaire pour Kiev, un financement qui a déjà été adopté par la Chambre des représentants.

Native du Michigan et parlant russe, Mme Brink est actuellement ambassadrice des États-Unis en Slovaquie. Diplomate depuis 25 ans, elle a travaillé en Ouzbékistan et en Géorgie ainsi qu'à plusieurs postes de haut niveau au sein du département d'État et du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche.

Brink a également été confirmée par un vote vocal unanime en 2019, lorsque l'ancien président républicain Donald Trump l'a nommée pour le poste à Bratislava.

Il n'y a pas eu d'ambassadeur américain à Kiev depuis mai 2019, lorsque Trump a brusquement rappelé Marie Yovanovitch, alors ambassadrice américaine en Ukraine.

Yovanovitch a plus tard témoigné alors que Trump faisait face à une mise en accusation pour avoir retenu l'aide militaire afin de faire pression sur Zelenskiy pour enquêter sur Biden, alors considéré comme l'adversaire le plus probable de Trump aux élections de 2020.