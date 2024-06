Le Sénat américain a confirmé mercredi David Rosner, un démocrate, au poste de membre de la Commission fédérale de régulation de l'énergie, et devrait voter sur les deux autres candidats mercredi et plus tard dans la semaine.

Le Sénat devrait également procéder mercredi à un vote initial et final sur la nomination de Lindsey See, un républicain, au poste de membre de la FERC, qui compte un maximum de cinq membres. La FERC réglemente le réseau électrique, les projets de gaz naturel liquéfié et le transport interétatique du pétrole et du gaz naturel. (Rapport de Timothy Gardner)