Le Sénat américain entame le débat sur un projet de loi massif sur la défense, cible la Chine et la Russie

Le texte de la dernière version de la NDAA n'était pas immédiatement disponible, mais les assistants du Sénat ont déclaré qu'il inclurait des éléments d'un projet de loi visant à renforcer considérablement l'assistance à la sécurité de Taïwan, qui a été adopté par la commission des relations étrangères du Sénat en septembre.

Le NDAA comprend également de nouveaux fonds pour l'initiative d'assistance à la sécurité en Ukraine, des autorisations pour de nouveaux systèmes d'armes et une foule d'autres dispositions.

"Nous devons nous assurer que les États-Unis sont capables de surpasser, de dissuader et de prévaloir contre des rivaux proches. Ce NDAA confronte la Chine et la Russie en investissant pleinement dans l'initiative de dissuasion du Pacifique, l'initiative de dissuasion européenne et l'initiative d'assistance à la sécurité en Ukraine", a déclaré le sénateur Jack Reed, président de la commission des services armés du Sénat, dans un discours au Sénat.

La loi sur la politique taïwanaise adoptée par le panel des relations étrangères comprend des milliards de dollars de financement militaire pour Taïwan et des programmes visant à accélérer les ventes d'armes et à accroître la coordination militaire.

Parce qu'il s'agit de l'un des seuls textes législatifs majeurs que le Congrès adopte chaque année, le NDAA est étroitement surveillé par un large éventail d'industries et d'autres intérêts, car il détermine tout, des achats de navires et d'avions aux augmentations de salaire des troupes et à la manière de faire face aux menaces géopolitiques.

Le Sénat n'est pas en session jusqu'après les élections de mi-mandat du 8 novembre, mais Reed est revenu à Washington pour lancer officiellement le débat afin de faciliter l'adoption du projet de loi plus tard cette année. Reed a déclaré qu'il était sûr qu'il serait adopté.

"Il y a toujours des frictions, mais nous y arriverons", a-t-il déclaré aux journalistes.

La NDAA a été adoptée chaque année depuis 1961.

Le NDAA pour l'exercice 2023 doit être adopté par le Sénat et la Chambre des représentants plus tard dans l'année avant d'être envoyé à la Maison Blanche pour que le président Joe Biden le signe en tant que loi.