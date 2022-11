Le Sénat américain envisage de renforcer les restrictions sur les semi-conducteurs chinois

"Si les entreprises américaines veulent que le gouvernement fédéral achète leurs produits ou services, elles ne devraient pas utiliser le genre de puces fabriquées en Chine qui, en raison de l'implication du gouvernement chinois, mettent notre sécurité nationale en danger", a déclaré le sénateur Chuck Schumer lors de l'ouverture du Sénat après ses vacances de Thanksgiving. "Notre gouvernement et notre économie doivent pouvoir compter sur des puces fabriquées ici en Amérique."

Schumer et le sénateur républicain John Cornyn ont présenté leur proposition sous la forme d'un amendement au National Defense Authorization Act, ou NDAA, un projet de loi annuel fixant la politique du ministère de la Défense qui devrait être adopté par le Sénat et la Chambre des représentants en décembre.

Étant l'un des seuls textes législatifs majeurs que le Congrès adopte chaque année, la NDAA est surveillée de près par un large éventail d'industries et d'autres intérêts car elle détermine tout, des achats de navires et d'avions aux augmentations de salaire des troupes et à la manière de faire face aux menaces géopolitiques.

Les parlementaires utilisent également le projet de loi comme véhicule pour un large éventail de mesures politiques. La proposition de Schumer et Cornyn élargirait une interdiction existante sur l'utilisation par le gouvernement de puces chinoises.

Le NDAA 2023 autorise des dépenses de plus de 800 milliards de dollars.

"Nous devons rester fermes envers le gouvernement chinois et ses actions", a déclaré Schumer.