Le Sénat américain restera en session jusqu'à ce qu'il adopte un projet de loi visant à relever le plafond de la dette publique de 31 400 milliards de dollars, a déclaré jeudi le chef de la majorité démocrate, Chuck Schumer.

Le Sénat n'a plus que quatre jours pour adopter la mesure - qui suspendrait le plafond jusqu'au 1er janvier 2025 - et l'envoyer au président Joe Biden pour qu'il la signe, évitant ainsi un défaut de paiement catastrophique.

"Nous continuerons à travailler jusqu'à ce que le travail soit fait", a déclaré M. Schumer lors d'un discours, ajoutant que le Sénat entamerait le processus d'adoption de la législation jeudi.

Le chef de file des démocrates et des républicains à la Chambre des représentants a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour accélérer l'adoption du projet de loi négocié par M. Biden et le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui suspendrait la limite de la dette, c'est-à-dire qu'il la supprimerait temporairement, en échange d'un plafonnement des dépenses.

Il reste à voir si des membres de leurs groupes respectifs, en particulier les républicains purs et durs fâchés que le projet de loi ne prévoie pas de réductions plus importantes des dépenses, utiliseront les règles obscures du Sénat pour tenter de ralentir son adoption.

M. Schumer a déclaré mercredi que le Sénat n'apporterait aucun amendement au projet de loi, ce qui le renverrait à la Chambre des représentants pour qu'elle l'approuve à nouveau.

Le département du Trésor a prévenu qu'il ne serait pas en mesure de payer toutes ses factures le 5 juin si le Congrès n'agissait pas.

La Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, a adopté le projet de loi mercredi soir par 314 voix contre 117. M. McCarthy a perdu le soutien de dizaines de ses collègues républicains.

"Le temps est un luxe que le Sénat n'a pas", a déclaré Schumer jeudi. "Tout retard inutile ou tout blocage de dernière minute constituerait un risque inutile et même dangereux [...]. La grande majorité des sénateurs reconnaissent que l'adoption de ce projet de loi est extrêmement importante.

Son homologue, le chef des Républicains du Sénat, Mitch McConnell, a également indiqué mercredi qu'il œuvrerait en faveur d'une adoption rapide, en déclarant : "Je serai fier de la soutenir sans délai".

Les démocrates de Joe Biden contrôlent le Sénat avec une faible marge de 51-49. Le règlement de la chambre exige 60 voix pour faire avancer la plupart des projets de loi, ce qui signifie qu'au moins neuf voix républicaines sont nécessaires pour adopter la plupart des projets de loi, y compris l'accord sur le plafond de la dette.

La mesure se heurte à l'opposition de la droite, certains républicains étant mécontents que les réductions de dépenses ne soient pas plus importantes, et de la gauche, certains démocrates s'opposant aux nouvelles conditions de travail imposées à certains programmes de lutte contre la pauvreté. Mais la plupart des parlementaires ont reconnu qu'ils ne pouvaient pas accepter la perspective d'un défaut de paiement.

Schumer et McConnell ont travaillé en coulisses pour dissuader les opposants d'ériger des barrières procédurales qui retarderaient l'adoption du projet de loi.

Habituellement, pour les projets de loi importants et controversés comme celui-ci, les deux leaders du Sénat trouvent un moyen de permettre à quelques sénateurs rebelles de chaque parti de proposer des amendements dans le cadre de la procédure accélérée, tout en sachant qu'ils ne disposeront pas des votes nécessaires à l'adoption du projet de loi.

Les républicains envisagent plusieurs amendements sur les seules questions liées à la défense, dont la plupart auraient un seuil de 50 voix, a déclaré le sénateur John Thune, le deuxième républicain de la chambre.

Un seuil de 50 voix, au lieu des 60 habituelles, pourrait augmenter les chances que le Sénat modifie le projet de loi de la Chambre, l'obligeant à retourner à la Chambre pour un nouveau vote avant de l'envoyer sur le bureau de M. Biden.

"Il y en aura plusieurs sur la défense", a déclaré le sénateur John Thune, deuxième républicain de la Chambre.

Toute modification apportée par le Sénat au projet de loi à ce stade signifierait qu'il devrait retourner à la Chambre pour être définitivement adopté, un délai qui pourrait faire de la première défaillance du gouvernement américain une réalité.

Le sénateur républicain Rand Paul, qui cherche régulièrement à obtenir des amendements de dernière minute, a déclaré mercredi à CBS News qu'il n'utiliserait pas les procédures parlementaires pour retarder l'adoption du projet de loi.

Mais un autre républicain, Mike Lee, a déclaré qu'il pourrait essayer de ralentir le processus. Mercredi, il s'est engagé à voter contre le projet de loi, mais n'a pas réitéré sa menace d'essayer de le retarder. Reprochant aux négociateurs républicains de la Chambre des représentants d'avoir accepté ce qu'il considère comme un faible compromis avec les démocrates, M. Lee a déploré : "Avec de tels républicains, qui a besoin des démocrates ?

Le projet de loi a été élaboré après des semaines de négociations intensives entre les représentants de Joe Biden et le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. Le principal argument concernait les dépenses pour les deux prochaines années sur les programmes "discrétionnaires", tels que le logement, l'éducation et la recherche médicale, que les républicains voulaient réduire profondément tout en cherchant à augmenter le financement de l'armée, des anciens combattants et éventuellement de la sécurité des frontières.

Le Congressional Budget Office (bureau du budget du Congrès), un organisme non partisan, estime que cette mesure permettrait d'économiser 1 500 milliards de dollars sur 10 ans, ce qui est inférieur aux 4 800 milliards de dollars prévus par la loi. Ce chiffre est inférieur aux 4 800 milliards de dollars d'économies que les républicains visaient dans un projet de loi qu'ils ont fait adopter par la Chambre en avril, et également inférieur aux 3 000 milliards de dollars de déficit que le budget proposé par M. Biden aurait permis de réduire au cours de cette période grâce à de nouveaux impôts.

La dernière fois que les États-Unis sont passés aussi près du défaut de paiement, c'était en 2011. L'impasse avait alors frappé les marchés financiers, conduit à la première dégradation de la note de crédit du gouvernement et fait grimper les coûts d'emprunt du pays.