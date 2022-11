Le Sénat américain tiendra une audience sur le FTX le 1er décembre, le président de la CFTC témoignera

FTX a déposé son bilan le 11 novembre, laissant un million de clients et d'autres investisseurs face à des milliards de dollars de pertes totales. La faillite de l'entreprise a créé une pénurie de liquidités qui s'est répercutée sur l'ensemble du secteur et a fait chuter les prix du bitcoin et d'autres actifs numériques.

Rostin Behnam, le président de la Commodity Futures Trading Commission, est le premier témoin nommé pour l'audience, intitulée "Why Congress Needs to Act : Leçons tirées de l'effondrement du FTX".

Jeudi, la présidente de la commission de l'agriculture du Sénat américain, Debbie Stabenow, a également appelé le Congrès à adopter la loi bipartisane Digital Commodities Consumer Protection Act, qui, selon elle, "aurait interdit la mauvaise conduite et le comportement risqué entrepris par FTX."

La commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis a également déclaré qu'elle prévoyait de tenir une audience en décembre pour enquêter sur l'effondrement de FTX.