Le Sénat canadien demande à la Banque du Canada d'être plus transparente

La Banque du Canada a fait l'objet d'une rare attaque de la part de critiques, dont le chef de l'opposition conservatrice Pierre Poilievre, pour avoir mal évalué l'inflation, ce qui a conduit à des appels renouvelés pour qu'elle publie les procès-verbaux et soit plus ouverte sur son processus décisionnel.

La semaine dernière, la Banque du Canada a finalement publié le procès-verbal de la réunion d'établissement de la politique monétaire et a conclu que la banque centrale a augmenté les taux le mois dernier plutôt que de les laisser inchangés en raison du resserrement du marché du travail et d'une croissance plus forte que prévu.

Dans un rapport publié mercredi, le comité sénatorial des banques, du commerce et de l'économie a déclaré que le resserrement de la politique monétaire était justifié, tout en notant que la hausse des taux d'intérêt avait commencé à ralentir la croissance économique et pouvait aggraver les problèmes de logement.

"La Banque du Canada devrait être plus transparente et rendre publique périodiquement son évaluation de l'effet de ses interventions sur l'inflation et sur l'évolution des principaux indicateurs économiques", indique le rapport.

La banque centrale n'a pas immédiatement répondu à la demande de Reuters de commenter le rapport du comité sénatorial.

Le 25 janvier, la Banque du Canada a augmenté son taux d'intérêt directeur à 4,5 %, le niveau le plus élevé en 15 ans, et est devenue la première grande banque centrale à déclarer qu'elle attendrait probablement d'autres augmentations pour le moment.