Le Sénat philippin a ordonné l'arrestation de la maire d'une petite ville après qu'elle eut refusé de se présenter à des audiences portant sur ses liens présumés avec des syndicats du crime chinois, une affaire qui a captivé la nation sur fond de tensions entre Manille et Pékin.

L'ordre d'arrestation, signé par le président du Sénat vendredi et devant être exécuté par le sergent d'armes du Sénat, a été donné après que la maire, Alice Guo, ne s'est pas présentée à une deuxième audience consécutive mercredi, invoquant le stress.

L'enquête du Sénat a débuté en mai, après que les autorités ont effectué une descente dans un casino de Bamban, la ville agricole endormie de Mme Guo, en mars, découvrant ce que les autorités ont déclaré être des escroqueries perpétrées à partir d'un établissement construit sur un terrain appartenant en partie à la maire.

L'avocat de Mme Guo, Stephen David, a déclaré samedi que la maire n'était pas en mesure d'assister aux audiences en raison de son "état de santé physique et mental", dû à "une cyberintimidation et une humiliation massives".

"Espérons que lorsque son état s'améliorera, nous la reverrons lors des audiences", a déclaré M. David.

La sénatrice Risa Hontiveros, qui dirige l'enquête, a déclaré samedi que l'ordre d'arrestation de Guo était la première étape pour la rendre "responsable devant nos lois".

Le Sénat a également ordonné l'arrestation de certains membres de la famille de Guo qui ne se sont pas présentés aux audiences.

L'affaire Guo, qui a mis en lumière des activités criminelles dans le secteur des casinos en ligne aux Philippines, essentiellement soutenu par la Chine, a attiré l'attention du pays après qu'un sénateur a demandé si elle était née aux Philippines, suggérant qu'elle pourrait même être un "atout" chinois, une accusation qu'elle a démentie.

L'ambassade de Chine à Manille n'a pas répondu à une demande de commentaire sur les questions relatives à l'identité de Guo.

Mme Guo a nié avoir des liens avec des criminels et a déclaré qu'elle était une citoyenne philippine de naissance. Elle a écrit au Sénat qu'elle faisait l'objet d'"accusations malveillantes". Mercredi, son équipe juridique a demandé à la Cour suprême d'annuler la citation à comparaître.

En mai, le président Ferdinand Marcos Jr a déclaré aux journalistes : "Personne ne la connaît. Nous nous demandons d'où elle vient. C'est pourquoi nous enquêtons sur cette affaire, en collaboration avec le Bureau de l'immigration, en raison des questions relatives à sa citoyenneté.

L'affaire Guo survient à un moment où les Philippines se montrent de plus en plus méfiantes à l'égard des activités de la Chine, à la suite d'un différend de plus en plus tendu concernant les récifs et les hauts-fonds de la mer de Chine méridionale, une voie d'eau très fréquentée, que les deux pays revendiquent.