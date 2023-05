Des dizaines de manifestants ont affronté la police à Dakar, la capitale du Sénégal, lundi, après que des parlementaires ont été empêchés de se rendre au domicile d'un éminent homme politique de l'opposition jugé pour des accusations distinctes de viol et de diffamation.

La police a tiré des gaz lacrymogènes sur des groupes de manifestants qui avaient érigé des barricades de fortune le long de l'une des principales autoroutes de Dakar. Dans un quartier, des voitures ont été détruites par le feu et un bâtiment ministériel a été incendié.

Il s'agit du dernier épisode en date de plusieurs mois de troubles déclenchés par le refus du président Macky Sall d'exclure de briguer un troisième mandat et par des poursuites judiciaires impliquant un de ses principaux rivaux, Ousmane Sonko, qui nie avoir commis des actes répréhensibles et affirme que les charges retenues contre lui visent à l'exclure des élections présidentielles de février prochain.

Dimanche, la police a escorté Sonko jusqu'à sa maison après qu'une caravane de véhicules comprenant lui-même et certains de ses partisans ait prévu d'entrer à Dakar.

"Sonko ne peut pas quitter sa maison... Personne ne peut aller le voir, mais pourquoi ? Où est la démocratie ?" a déclaré El Malick Ndiaye, porte-parole du Pastef, le parti de Sonko.

La police et le bureau de M. Sall n'ont pas répondu aux demandes de commentaires lundi.

Le Sénégal est considéré comme l'une des démocraties les plus solides d'Afrique de l'Ouest, et le nombre de mandats présidentiels y est limité à deux. Mais les détracteurs de M. Sall craignent qu'il ne profite d'une modification de la constitution en 2016 pour réinitialiser son mandat et se présenter à nouveau, comme l'ont fait d'autres dirigeants de longue date dans la région.

Sonko bénéficie d'un fort soutien parmi les jeunes, mais les commentaires dégradants qu'il a faits la semaine dernière au sujet d'une femme qui l'avait accusé de viol dans un salon de massage en 2021 ont suscité les réactions des associations de femmes sénégalaises et de dizaines de personnalités connues.

La semaine dernière, un procureur dans le procès de Sonko a demandé une peine de 10 ans de prison.