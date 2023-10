Les autorités sénégalaises ont refusé jeudi de lever l'interdiction de l'application de médias sociaux TikTok en exigeant que l'entreprise signe un accord qui permettrait la création d'un mécanisme de suppression des comptes.

"Pour le moment, la restriction est maintenue en attendant la conclusion d'un accord écrit global", a déclaré le ministre de la communication, Moussa Bocar Thiam, lors d'une conférence de presse, ajoutant que les autorités étaient en discussion avec TikTok.

Les autorités ont bloqué l'accès à TikTok en août à la suite de l'arrestation du chef de l'opposition Ousmane Sonko, affirmant que la plateforme était utilisée pour diffuser des "messages haineux et subversifs" qui menaçaient la stabilité du pays.

La lutte pour le pouvoir entre M. Sonko, chef du parti Pastef, et le président Macky Sall a donné lieu à de violentes manifestations en juin et a entaché la réputation du Sénégal en tant que démocratie la plus stable d'Afrique de l'Ouest.

Lors de ses discussions avec TikTok, le gouvernement a demandé une meilleure réglementation de la plateforme et a posé des questions sur le fonctionnement de son algorithme et la protection des données.

Il a également demandé une rémunération équitable pour les créateurs de contenu afin de permettre aux jeunes de vivre des médias sociaux.