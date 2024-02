Le Conseil constitutionnel du Sénégal a publié mardi une liste modifiée de candidats à l'élection présidentielle reportée du 25 février à une date encore indéterminée, ne retirant qu'une seule candidate de la liste initiale parce qu'elle a retiré sa candidature.

La semaine dernière, le Conseil a annulé un projet de loi qui reportait le scrutin à décembre, ce qui avait plongé le pays d'Afrique de l'Ouest dans un territoire constitutionnel inconnu et attisé la colère de la population contre le gouvernement.

Le président Macky Sall, qui avait déclaré que le report était nécessaire en raison d'un différend sur la liste des candidats, s'est ensuite engagé à respecter la décision de la Cour et à organiser des consultations afin d'organiser le scrutin le plus rapidement possible.

La nouvelle liste de candidats est pratiquement inchangée par rapport à la liste initiale pour le vote du 25 février, à l'exception du retrait de la candidate de l'opposition, Rose Wardini, ce qui ramène le nombre de candidats à 19, contre 20 initialement.

Le conseil a déclaré que Rose Wardini avait retiré sa candidature, sans donner plus de détails.

D'éminentes figures de l'opposition, dont le politicien emprisonné Ousmane Sonko et Karim Wade, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, restent exclues.