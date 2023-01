Le Sichuan, en Chine, autorise les personnes non mariées à avoir des enfants en toute légalité

Le gouvernement dicte que seules les femmes mariées sont légalement autorisées à donner naissance, mais les taux de mariage et de natalité ayant chuté à des niveaux records ces dernières années, les autorités provinciales ont remanié une règle de 2019 pour couvrir les célibataires qui veulent avoir des enfants.

À partir du 15 février, les couples mariés et tous les individus qui veulent une progéniture seront autorisés à s'inscrire auprès du gouvernement dans la cinquième province la plus peuplée de Chine, sans plafond quant au nombre d'enfants qu'ils peuvent inscrire.

Cette mesure vise à "promouvoir un développement démographique équilibré et à long terme", a déclaré la commission de la santé du Sichuan dans un communiqué publié sur son site Web.

Jusqu'à présent, la commission n'avait autorisé que les couples mariés souhaitant avoir jusqu'à deux enfants à s'inscrire auprès des autorités locales.

La population chinoise a diminué l'année dernière pour la première fois en six décennies, un tournant historique qui devrait marquer le début d'une période de déclin. Cette perspective pousse les autorités à déployer des incitations et des mesures pour stimuler la population.

Un système d'enregistrement des couples à l'échelle nationale auprès des autorités locales garantit une assurance maternité pour couvrir les factures médicales, tout en permettant aux femmes mariées de conserver leur salaire pendant le congé maternité.

Ces avantages vont maintenant être étendus aux femmes et aux hommes célibataires du Sichuan, qui se classe au septième rang national en termes de personnes âgées de plus de 60 ans, soit plus de 21 % de sa population, selon les chiffres du gouvernement.

Le ralentissement démographique de la Chine est en grande partie dû à la politique de l'enfant unique imposée entre 1980 et 2015.