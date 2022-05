Le Sierra Club avertit BlackRock qu'il pourrait retirer 12 millions de dollars en raison de sa position sur le climat - lettre

Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde a déclaré ce mois-ci qu'il était moins susceptible de soutenir de tels votes, car beaucoup d'entre eux étaient trop prescriptifs dans leurs exigences et ne servaient pas les intérêts des clients.

La Sierra Club Foundation estime que la position du gestionnaire d'actifs le met en porte-à-faux par rapport à l'objectif d'atténuation des méfaits du changement climatique, a-t-elle déclaré dans une lettre adressée le 24 mai au directeur général de BlackRock, Larry Fink, et à d'autres dirigeants, que Reuters a pu consulter.

La Fondation, qui supervise quelque 220 millions de dollars d'actifs, investit actuellement auprès de BlackRock par le biais d'Aperio, une unité qui gère des comptes gérés.

"Avec cette publication, nous sommes arrivés à la conclusion que BlackRock et Aperio n'agissent pas dans l'intérêt financier à long terme et dans l'intérêt de la mission de la Sierra Club Foundation", ont déclaré Dan Chu, directeur exécutif de la Fondation, et plusieurs de ses collègues, dans la lettre.

Un porte-parole de BlackRock a déclaré que les votes par procuration de la société sont "basés uniquement sur les intérêts économiques à long terme de nos clients." BlackRock permet également à de nombreux investisseurs de choisir la manière dont leurs votes par procuration sont effectués, y compris les clients d'Aperio, a déclaré le porte-parole.

BlackRock a cherché à se positionner en tant que leader de l'investissement durable, mais ses efforts ont suscité des critiques de la part de clients américains de divers bords sur des questions telles que le changement climatique qui sont devenues plus politisées.

Mardi, sur CNBC, le sénateur américain Ted Cruz, un républicain du Texas, a reproché à M. Fink de BlackRock ce que Cruz a qualifié de "pression ESG massive et inappropriée".

La lettre des dirigeants du Sierra Club indique qu'une partie de leur objectif est d'atténuer les méfaits du changement climatique. Le "travail de BlackRock à cet égard ne nous aide guère à remplir nos obligations fiduciaires, et en fait, va à l'encontre de celles-ci."