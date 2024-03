Un important groupe de défense de l'environnement a intenté une action en justice pour contester les nouvelles règles émises par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui imposent aux entreprises publiques de rendre compte des risques liés au climat, estimant qu'elles ne vont pas assez loin pour protéger les investisseurs.

Le Sierra Club et la Sierra Club Foundation ont déposé une plainte mercredi devant la cour d'appel du district de Columbia. Les groupes affirment que la SEC a arbitrairement supprimé, dans la version finale des règles, l'obligation pour les entreprises de divulguer des informations sur leurs émissions de type "Scope 3", c'est-à-dire les émissions indirectes des fournisseurs ou des clients.

Ces exigences en matière de divulgation des émissions figuraient dans un premier projet de règles datant de 2022, qui vise à normaliser les informations relatives au climat communiquées par les entreprises. Elles ont été supprimées à la suite de pressions et de menaces d'actions en justice de la part de groupes industriels et autres.

Des États dirigés par des républicains et des groupes industriels ont déjà intenté plusieurs actions en justice visant à bloquer ces règles, mais l'action du Sierra Club est la première à soutenir qu'elles sont trop faibles.

Dans un communiqué, le Sierra Club a déclaré que l'organisation et ses membres géraient des millions de dollars d'investissements, qu'ils ne pouvaient pas gérer de manière adéquate sans disposer d'informations complètes sur les risques climatiques.

En ne conservant pas les exigences plus strictes en matière d'information dans les règles approuvées ce mois-ci, la SEC n'a pas assumé la responsabilité qui lui incombe en vertu de la loi fédérale de protéger les investisseurs, a déclaré le Sierra Club.

L'action en justice vise à obliger la SEC à reconsidérer sa décision d'affaiblir les règles.

Un porte-parole de la SEC a déclaré jeudi que l'agence défendrait "vigoureusement" les règles d'information sur le climat devant les tribunaux.

Proposées pour la première fois en 2022, ces règles s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le président démocrate Joe Bidens pour inciter les agences fédérales à prendre des mesures pour faire face aux menaces liées au changement climatique.

Elles obligent les entreprises cotées en bourse aux États-Unis à divulguer leurs émissions de gaz à effet de serre, les risques liés aux conditions météorologiques et la manière dont elles se préparent à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone.

Elles ont été approuvées par la SEC le 6 mars, et le premier recours juridique visant à les bloquer a été déposé plus tard dans la journée.

Au moins 25 États dirigés par des républicains, dont la Virginie-Occidentale, le Texas et l'Ohio, ont jusqu'à présent contesté ces règles devant les tribunaux, notamment devant les 5e, 6e, 8e et 11e cours d'appel du circuit américain.

Ces États ont fait valoir, entre autres, que les exigences en matière de divulgation équivalaient à des réglementations environnementales détournées qui outrepassaient l'autorité légale de la SEC.

D'autres recours ont également été déposés par des sociétés de services pétroliers et d'autres groupes du secteur de l'énergie. La Chambre de commerce des États-Unis, le plus grand groupe de pression économique du pays, et d'autres groupes d'entreprises se sont joints aux contestations des règles devant les tribunaux jeudi.

Mercredi, la SEC a déclaré au cinquième circuit, dans l'une de ces affaires, que les règles "s'inscrivent parfaitement dans le cadre" de son autorité de longue date à exiger la divulgation d'informations importantes pour les investisseurs, et a déclaré qu'elles avaient été adoptées pour fournir "des informations cohérentes, comparables et fiables" sur les risques liés au climat. (Reportage de Clark Mindock, édition d'Alexia Garamfalvi, Bill Berkrot et Lincoln Feast).