Le Soudan accuse l'Éthiopie d'avoir exécuté 7 soldats soudanais et un civil

L'armée soudanaise a également accusé l'Éthiopie d'exposer au public les corps des personnes exécutées et a juré qu'il y aurait "une réponse appropriée".

"Cet acte de trahison ne passera pas sans une réponse", a-t-elle déclaré.

Les autorités éthiopiennes n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les tensions entre le Soudan et l'Éthiopie ont été vives ces dernières années en raison d'un débordement du conflit dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, et de la construction par l'Éthiopie d'un barrage hydroélectrique géant sur le Nil Bleu.

Des dizaines de milliers de réfugiés ont fui vers l'est du Soudan et des escarmouches militaires ont eu lieu dans une zone de terres agricoles contestées le long de la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie.