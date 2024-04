Le Soudan a suspendu mardi les activités des chaînes de télévision saoudiennes Al Arabiya et Al Hadath, ainsi que de la chaîne émiratie Sky News Arabia, "en raison de leur manque d'engagement envers le professionnalisme et la transparence requis et du non-renouvellement de leurs licences", a déclaré l'agence de presse nationale soudanaise (SUNA).

Le Syndicat des journalistes soudanais a condamné la décision du ministère de l'information, estimant qu'il s'agissait d'une violation manifeste de la liberté d'expression et de la liberté de la presse.

"La fermeture des chaînes satellitaires et les restrictions imposées à ceux qui exercent cette profession réduiraient au silence la voix des médias professionnels et ouvriraient la porte à la propagation de rumeurs et de discours haineux", a déclaré le syndicat dans un communiqué publié mardi.

Cette décision s'inscrit dans la continuité des tactiques d'intimidation imposées aux journalistes qui travaillent dans des conditions extrêmes depuis que la guerre a éclaté en avril dernier, ajoute le communiqué.

Al Hadath a déclaré qu'elle n'avait pas encore été notifiée de la décision de suspendre le travail de sa chaîne et d'Al Arabiya au Soudan, dans un post sur X.

"Nous avons été surpris d'apprendre la décision d'arrêter Al Hadath et la chaîne Al Arabiya sur la télévision d'État", a ajouté la chaîne dans un autre message sur X.

La guerre au Soudan, qui approche de son premier anniversaire, a éclaté à la suite de différends concernant les pouvoirs de l'armée et des forces paramilitaires de soutien rapide (RSF) dans le cadre d'un plan de transition politique vers un régime civil et des élections libres, soutenu par la communauté internationale. (Reportage de Yomna Ehab ; Rédaction d'Adam Makary ; Montage de Chizu Nomiyama et Sandra Maler)