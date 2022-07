Le Sri Lanka attend la démission du président après son vol

On s'attend à ce que Rajapaksa se rende ensuite à Singapour, bien que sa destination finale ne soit pas claire. Sa décision mercredi de faire de son allié le Premier ministre Ranil Wickremesinghe le président par intérim a déclenché de nouvelles protestations, des manifestants ayant pris d'assaut le bureau du Premier ministre pour exiger qu'il démissionne également.

Rajapaksa avait assuré à plusieurs reprises au président du Parlement qu'il démissionnerait mercredi, mais sa lettre de démission n'était toujours pas arrivée jeudi, a déclaré un assistant du président Mahinda Yapa Abeywardena.

Selon des sources hospitalières, au moins 45 personnes ont été hospitalisées à la suite d'un affrontement entre la police anti-émeute et les manifestants dans la nuit de mercredi à jeudi, près du Parlement, alors que les gens demandaient l'éviction de Rajapaksa et de Wickremesinghe.

Les médias locaux ont déclaré qu'un manifestant de 26 ans, qui a été hospitalisé après avoir reçu des gaz lacrymogènes, est mort de difficultés respiratoires.

"Certains des manifestants qui s'étaient rassemblés devant le bâtiment du parlement se sont maintenant dispersés", a déclaré à Reuters le porte-parole de la police, Nalin Thalduwa. "La zone est maintenant calme".

Il a dit qu'il n'avait aucune information sur le nombre de personnes hospitalisées.

Un couvre-feu nocturne imposé par le président par intérim a pris fin tôt jeudi sans qu'aucune arrestation n'ait été effectuée, a déclaré Thalduwa.

Rajapaksa, sa femme et deux gardes du corps ont quitté l'aéroport international principal près de Colombo à bord d'un avion de l'armée de l'air tôt mercredi. Les médias des Maldives ont déclaré qu'il attendait maintenant un jet privé pour se rendre à Singapour.

Reuters n'a pas pu confirmer ses projets de voyage.

Le parlement du Sri Lanka devrait désigner un nouveau président à temps plein la semaine prochaine, et une source haut placée du parti au pouvoir a déclaré à Reuters que Wickremesinghe était le premier choix du parti, bien qu'aucune décision n'ait été prise.

Les manifestations contre la pire crise économique que connaît le Sri Lanka depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1948 ont couvé pendant des mois et ont atteint leur paroxysme le week-end dernier lorsque des centaines de milliers de personnes ont occupé les bâtiments gouvernementaux à Colombo, accusant les Rajapaksas et leurs alliés d'être responsables de l'inflation galopante, des pénuries et de la corruption.