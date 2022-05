Le Sri Lanka augmente les prix du carburant pour tenter de juguler la crise

Le ministre de l'énergie et de l'électricité, Kanchana Wijesekera, a déclaré dans un message sur Twitter que les prix de l'essence augmenteraient de 20 à 24 % tandis que les prix du diesel augmenteraient de 35 à 38 % avec effet immédiat.

"Le Cabinet a également approuvé la révision des frais de transport et autres frais de service en conséquence", a-t-il ajouté.

M. Wijesekera a également déclaré que les gens seraient encouragés à travailler depuis leur domicile "afin de minimiser l'utilisation de carburant et de gérer la crise énergétique" et que les fonctionnaires du secteur public ne travailleraient depuis leur bureau que sur instruction du chef de l'institution.

Les augmentations des prix de l'alimentation et des transports se répercuteront sur les denrées alimentaires et les autres biens, selon les économistes.

L'inflation annuelle dans la nation insulaire a atteint un niveau record de 33,8 % en avril, contre 21,5 % en mars, selon les données gouvernementales publiées lundi.

Le Sri Lanka est en proie à sa pire crise économique depuis l'indépendance, alors qu'une grave pénurie de devises étrangères a bloqué les importations et laissé le pays à court de carburant, de médicaments et frappé par des coupures de courant permanentes.

Les difficultés financières sont dues à la confluence de la pandémie de COVID-19 qui frappe l'économie dépendante du tourisme, de la hausse des prix du pétrole et des réductions d'impôts populistes du gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa et de son frère, Mahinda, qui a démissionné de son poste de premier ministre ce mois-ci.

Les économistes ont déclaré que les hausses des prix du carburant et de l'électricité seront nécessaires pour combler un écart massif dans les revenus du gouvernement, mais s'accordent à dire que cela entraînera une douleur à court terme.

Dhananath Fernando, un analyste du groupe de réflexion Advocata Institute basé à Colombo, a déclaré que les prix de l'essence ont grimpé de 259 % depuis octobre de l'année dernière et le diesel de 231 %. Les prix des denrées alimentaires et d'autres produits essentiels se sont envolés, a-t-il ajouté.

"Les personnes pauvres seront les plus touchées par cette situation. La solution est de mettre en place un système de transfert d'argent pour soutenir les pauvres et d'augmenter l'efficacité autant que possible."

Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, nommé à la place de Mahinda Rajapaksa au début du mois après que des violences aient éclaté entre les manifestants et le gouvernement, a déclaré la semaine dernière : "À court terme, nous devrons faire face à une période encore plus difficile. Il est possible que l'inflation augmente encore."